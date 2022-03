Carregar reprodutor de áudio

O piloto reserva da Alpine e atual campeão da Fórmula 2, Oscar Piastri, se juntou ao grupo de pilotos reservas da McLaren para a temporada de Fórmula 1 de 2022.

A McLaren compartilha reservas com a Mercedes desde o início da temporada de 2021, em vez de ter seu próprio piloto dedicado no papel, tornando Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries suas duas principais opções, se necessário. O piloto da ex-Force India e comentarista da Sky Sports F1, Paul di Resta, também foi um apoio adicional, se necessário.

Mas a Alpine anunciou que Piastri agora também se juntou ao grupo de pilotos disponíveis para a McLaren, se necessário.

“No espírito de oferecer o máximo de oportunidades de corrida para nosso grupo de jovens talentos, concordamos que a McLaren pode chamar o piloto reserva da BWT Alpine F1 Team, Oscar Piastri, no caso de um de seus pilotos não poder correr”, diz o comunicado da Alpine.

“Oscar permanecerá totalmente contratado pela Alpine e manteremos a primeira opção em seus serviços.”

A notícia vem depois que a McLaren revelou na sexta-feira que Daniel Ricciardo havia testado positivo para a Covid-19, deixando-o fora do teste de pré-temporada na pista de Sakhir.

Ricciardo agora está em isolamento, mas disse que estava se sentindo melhor e “apenas se concentraria no próximo fim de semana” quando a temporada de F1 começar, enquanto o chefe da McLaren, Andreas Seidl, expressou sua confiança de que Ricciardo poderá voltar e correr no Bahrein.

“Estou confiante de que ele estará em forma novamente no próximo fim de semana”, disse Seidl.

“Ele já está se sentindo melhor. Mas, como sabemos, leva apenas alguns dias até que você esteja totalmente de volta em boa forma.

“Obviamente, em termos de pilotos de reserva, é semelhante aos anos anteriores. Temos um acordo com a Mercedes para compartilhar pilotos de reserva. Também temos o Paul di Resta, semelhante ao ano passado, de prontidão caso seja necessário.

“Mas, novamente, espero que Daniel esteja de volta em boa forma na próxima semana.”

Antes do anúncio de Piastri, de Vries teria sido o único piloto disponível para a McLaren na próxima semana, caso Ricciardo fosse descartado, já que Vandoorne e di Resta estão em Sebring para a rodada dupla do IMSA/World Endurance Championship na próxima semana.

De Vries estará no Bahrein no próximo fim de semana, e a Mercedes tem a primeira opção em seus serviços, se necessário.

A incapacidade de Ricciardo de testar no Bahrein esta semana significou que Lando Norris completou todas as corridas da McLaren em três dias. O piloto australiano vai, portanto, entrar na nova temporada com apenas um dia e meio de corrida, completado no teste de Barcelona.

“Em termos de preparação para a temporada, obviamente, não é isso que você pretende”, disse Seidl.

“Definitivamente, isso coloca nós e Daniel para trás também, mas no final, é algo que não conseguimos controlar e Daniel não conseguiu controlar. Nós simplesmente temos que aceitar que é.

“Com a experiência que Daniel está tendo, indo também para o segundo ano junto com a equipe, ainda estou otimista de que a pequena desvantagem que ele terá no fim de semana de corrida não demorará muito até que ele esteja totalmente de volta.”

Ferrari MOSTRA FORÇA, Verstappen e Hamilton ficam PRÓXIMOS, MEIUCA vai bem e Mercedes SE TRANQUILIZA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim do segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein