Apesar dos bons resultados conquistados pela Alpine nos últimos GPs da Fórmula 1, com destaque à vitória de Esteban Ocon e ao quarto lugar de Fernando Alonso na Hungria, a equipe pode ter problemas após as férias de verão da categoria. Recentemente, o diretor executivo Marcin Budkowski revelou um problema no escapamento de um dos carros que pode acarretar em penalidade.

Trocar significaria uma mudança antecipada e os times são permitidos a utilizarem apenas oito sistemas do componente, ou seja, a escuderia ficaria mais próxima do limite e arriscaria uma punição no grid.

As complicações apareceram logo no começo da temporada, como explicou o diretor: "Tivemos preocupações com a confiabilidade no início do ano, o que significa que limitamos a quilometragem de nossos escapamentos para evitar falhas durante as corridas."

"Portanto, introduzimos alguns novos componentes para conter esse risco. Acreditamos ter resolvido esse problema agora com uma nova especificação. O que estamos fazendo no momento é realmente controlar a situação", acrescentou.

Budkowski também comentou sobre o planejamento para evitar a penalidade: "Temos uma série de escapamentos para a temporada, só precisamos administrá-los de forma eficaz para podermos usá-los da maneira mais eficiente possível pelo resto do ano."

"Não queremos receber punições, mas como usamos um pouco mais do que gostaríamos, estamos um pouco expostos agora", concluiu.

