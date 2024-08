F1: Alpine teria entrado na disputa para contratar Newey

A pausa de agosto da Fórmula 1 chega ao fim neste fim de semana com o GP da Holanda e, apesar dos pilotos terem descansado, os chefões das equipes continuaram a todo vapor nos bastidores para tomarem decisões importantes. Dessa vez, o futuro de Adrian Newey na categoria ganhou mais um capítulo com a Alpine entrando na disputa para contratá-lo.

Segundo o site alemão F1 Insider, os franceses decidiram entrar em contato com o engenheiro que deixará a Red Bull no início de 2025. Newey tem vasta experiência com os carros de sucesso da equipe taurina e já trabalhou com a Renault.

Uma fonte teria informado que Luca Di Meo, CEO da Renault, e Flavio Briatore contataram o britânico e fizeram a proposta inicial, que oferece a Newey liberdade total para tomar decisões em todas as áreas técnicas da equipe.

É importante lembrar que a Alpine está passando por inúmeras mudanças nos últimos anos e a chegada de Adrian ao time pode ser um movimento na tentativa de consolidar forças para voltar a lutar por posições em pista.

Um lado positivo para a Alpine, que poderia colocá-la em bons lençóis com Newey, é que a fábrica da equipe de F1 fica em Enstone, perto de Londres, e a da Renault em Paris.

Já havia sido revelado anteriormente que o britânico não deseja deixar seu país natal e gostaria de passar mais tempo com a família, principalmente com a esposa.

Por sua vez, Amanda, companheira do engenheiro, teria se apaixonado por Paris durante as Olimpíadas e fazer visitas à Renault seriam muito bem-vindas.

