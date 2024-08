F1: Pérez terá novo engenheiro no GP da Holanda

A Fórmula 1 retornaà ação neste fim de semana com o GP da Holanda e, para Sergio Pérez, haverá uma mudança em seu lado da garagem, com a troca de seu engenheiro-chefe, pelo menos para esta corrida, com a saída temporária de Hugh Bird.

Hugh Bird tem sido o engenheiro de Checo Pérez desde que ele chegou à Red Bull Racing. Os dois forjaram uma relação que, às vezes, foi controversa, com estratégias de classificação e corrida que nem sempre funcionaram como esperado.

Bird entrou em licença paternidade e estará presente no circuito de Zandvoort para orientar Richard Wood, que até agora era o engenheiro de desempenho da equipe de Milton Keynes.

Bird orientará Wood neste fim de semana e não deve retornar antes de pelo menos quatro corridas, de modo que a permanência de Wood como o número 11 no comando do carro pode permanecer até o início da sequência de corridas pelo continente americano.

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

A temporada ainda tem 10 corridas pela frente, com a turnê europeia encerrando com Zandvoort e o GP da Itália, antes de seguir para Baku e Singapura, seguido das provas nos Estados Unidos, México e Brasil e o final do Oriente Médio no Catar e em Abu Dhabi.

Checo Pérez foi reconfirmado como piloto da Red Bull Racing para o restante da temporada de 2024 no início das férias de verão, em meio a rumores de uma possível saída após uma queda no desempenho depois do GP da China, onde ele marcou seu último pódio do ano até aqui.

Helmut Marko deixou claro que, embora a vaga de 2024 esteja garantida para o mexicano, a de 2025 pode estar sob análise, embora já exista um contrato assinado entre as partes com uma extensão até 2026, mas que terá de ser validado dependendo da posição final do mexicano no campeonato desta temporada.

