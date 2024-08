Charles Leclerc e a Scuderia Ferrari sofreram uma queda de rendimento após sua emocionante vitória no GP de Mônaco, em maio.

Fred Vasseur, chefe da Ferrari, admitiu que as expectativas de Leclerc para a sequência da temporada aumentaram após a vitória. No entanto, depois de ficar de fora da corrida no Canadá e terminar em quinto na Espanha, ele não conseguiu marcar pontos na Áustria e na Grã-Bretanha.

"Não se trata apenas de Charles, é difícil para a equipe", disse Vasseur ao portal oficial F1.com.

"Tivemos um período difícil depois de Mônaco, nas últimas corridas o carro ficou um pouco mais difícil de dirigir e as expectativas de Charles um pouco maiores. Estamos em constante diálogo com Charles sobre isso".

"Ele conhece a situação do nosso lado, sabe o que fizemos bem e o que fizemos mal e sabe que às vezes comete erros".

"Mas não tentamos colocar a responsabilidade em outra pessoa".

"Estamos trabalhando juntos há anos. Nós nos conhecemos muito bem e sabemos que estamos nos esforçando, só precisamos consertar algumas coisas".

"Definitivamente, não estamos em uma posição de apontar culpados".

Leclerc falou sobre isso e resumiu a primeira parte da temporada do seu ponto de vista: "Estávamos muito bem no início e não poderíamos ter esperado algo melhor, maximizamos o potencial do carro".

"Depois, houve corridas em que tivemos dificuldades e, para mim, era impossível saber qual era o limite do carro".

"Perdemos muitos pontos e, nas duas últimas corridas, voltamos a nos concentrar em maximizar os resultados e acho que conseguimos".

"Mas não somos rápidos o suficiente, então precisamos realmente nos concentrar no segundo semestre se quisermos obter melhores resultados".

