Após um 2023 dominante, vencendo 21 dos 22 GPs, a Red Bull viu sua carruagem virar abóbora na temporada 2024 da Fórmula 1. Sem a vantagem do ano passado, o time austríaco agora se vê sofrendo para acertar o carro e brigar por vitórias contra as rivais. E, para o diretor técnico Pierre Waché, a culpa disso pode estar no fato de a equipe ter chegado ao teto de desenvolvimento do conceito atual.

A equipe sediada em Milton Keynes se estabeleceu como a ser batida na era técnica introduzida em 2022, com Max Verstappen vencendo quase 75% das corridas nesse período.

Mas as rivais McLaren, Mercedes e Ferrari começaram a reduzir a vantagem da Red Bull desde o GP de Miami, onde Lando Norris conquistou sua primeira vitória na F1, com o britânico se juntando ao companheiro de equipe Oscar Piastri, Lewis Hamilton e George Russell como vencedores de corridas desde então, juntando-se a Carlos Sainz na Austrália no início da temporada.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Waché respondeu se o RB20 havia rendido o que ele e a equipe esperavam na pré-temporada: "Eu diria que, na verdade, não"..

"Melhoramos em comparação com o ano passado, sem dúvida, mas não conseguimos o que esperávamos em algumas áreas. Especialmente nas curvas de alta velocidade, esperávamos um pouco mais do que temos".

"Sem pensar na competitividade do carro, apenas com base em nossas próprias referências, esperávamos um pouco mais com o que temos".

"Acho que alguns aspectos podem estar ligados à correlação", acrescentou ele quando questionado sobre a causa. "Estamos usando um túnel de vento bastante antigo e isso também pode estar relacionado à capacidade reduzida devido à nossa posição no campeonato [limitação de testes aerodinâmicos] e talvez também ao fato de que este é o terceiro ano com esse tipo de regulamento".

Pierre Wache, diretor técnico da Red Bull Racing Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sobre se a Red Bull estava começando a atingir o teto em relação ao seu caminho de desenvolvimento, Waché admitiu: "Nosso teto [com um conceito específico] talvez, mas isso não significa que seja o teto geral".

"Nessa área, você também recebe ideias dos outros. Nos últimos dois anos, as pessoas pegaram nossas ideias, mas fundamentalmente você precisa que os outros encontrem outras coisas também para dar um passo adiante. Acho que isso está começando a acontecer agora e isso lhe dá um teto diferente".

Verstappen quebrou o recorde de maior número de vitórias em uma única temporada pela segunda vez consecutiva na última temporada, garantindo 19 ao longo do ano, incluindo um recorde de 10 triunfos consecutivos entre Miami e Monza.

Muitos esperavam que o domínio continuasse no novo ano e, embora parecesse que seria assim antes do retorno a Miami, não tem sido nada fácil para o holandês e a equipe desde então.

"Acho que esperávamos que os rivais viessem [nos pegar] mais cedo, para ser honesto", insistiu Waché. "Quando começamos a temporada de 2022, não tínhamos o carro mais rápido - a Ferrari tinha o mais rápido no início de 2022. Esperávamos uma grande competição em 2023, mas isso não aconteceu".

"Também esperávamos que a concorrência estivesse presente mais ou menos desde o início [deste ano]. Esperávamos que os outros estivessem muito próximos porque o desempenho que você pode encontrar com o carro é, obviamente, limitado sob os mesmos regulamentos. Depois das primeiras quatro ou cinco corridas, os outros chegaram, talvez com uma compensação e um pouco de atraso, mas esperávamos isso desde o início, para ser honesto".

Perguntado se a redução da diferença se deveu mais às melhorias dos rivais ou ao progresso menor do que o esperado da Red Bull, Wache disse: "Acho que são as duas coisas juntas".

"As limitações que você tem com esses regulamentos são bastante altas e o que você pode encontrar para dar mais passos está ficando mais difícil, é claro. Então, é quase certo que, como você mantém os mesmos regulamentos, a oposição voltará em algum momento".

