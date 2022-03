Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz acha que a Mercedes está jogando seu jogo "típico" de empolgar os outros antes de aparecer na primeira corrida de Fórmula 1 com um carro vencedor. O último teste de pré-temporada do Bahrein foi outro bom para a Ferrari do espanhol, que manteve o impulso de uma forte exibição em Barcelona no mês passado.

E com a rival alemã parecendo lutar para ficar totalmente no topo das peculiaridades de manuseio do W13, ela destacou a Scuderia como a equipe a ser derrotada no campeonato de 2022.

Lewis Hamilton sugeriu após o segundo dia de corrida em Barcelona que a Ferrari poderia até estar a caminho de uma dobradinha no Bahrein com base em sua forma atual.

No entanto, Sainz não endossa os comentários da Mercedes e sugere que a equipe não está se comportando de maneira diferente das campanhas anteriores, onde minimizou sua própria forma na preparação para a temporada apenas para passar à frente e triunfar.

"Acho que é típico deles", disse o piloto. "Animando os outros, e então chegamos à primeira corrida e eles arrasam com a competição, o que já é normal."

"Se foi o primeiro ano que eles fizessem isso, então talvez eu acreditasse, mas já fazem há cinco ou seis temporadas e continuam nos esmagando na primeira corrida. Então, como você pode imaginar, eu não acredito muito."

"Já também podemos ver o que eles estão fazendo… e não vou falar muito."

O comentário final de Sainz provavelmente será em referência aos rastreamentos de GPS que mostram a comparação no desempenho do carro entre os carros de Mercedes e Ferrari.

A análise dos melhores tempos de volta das duas mostra que há muito pouco para separá-los no desempenho nas curvas, mas a escuderia alemã perde a maior parte do tempo nas retas.

A teoria é que a Mercedes está rodando com o desempenho de seu motor reduzido a um modo muito conservador, por isso ainda não mostra todo o seu potencial.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, concorda que eles ainda não ofereceram um vislumbre do que são capazes, o que torna difícil descobrir quem está à frente agora.

"É simplesmente impossível dizer", disse ele. "O que você pode dizer é que só no próximo sábado você terá a primeira imagem quando o combustível acabar e as pessoas correrem o mais próximo possível do limite de peso. A partir dali, vamos ver como eles são competitivos."

"Acho que é isso que é fascinante em ter um novo cenário. Eu não acho que a Mercedes está mostrando totalmente suas armas ainda."

"Acredito que a Ferrari é a equipe em forma que você teria que dizer no momento, mas espero que possamos estar lá também. Parece que a McLaren tem um carro forte. e a Alpine foi rápida, por isso é impossível prever."

Hamilton está claro, porém, que a Mercedes não está fazendo nenhum jogo para disfarçar seu ritmo, pois luta contra problemas com o W13.

Questionado sobre os comentários de Sainz, ele disse: "Seríamos muito, muito, muito bons se tivéssemos todos esses momentos de oversteer e essa condução instável apenas para esconder nosso ritmo. Não é o caso."

"Definitivamente, temos coisas que estamos tentando superar. Eu acho que, como eu disse, outros estão lutando menos, mas quem sabe? Talvez quando chegarmos na próxima semana, tenhamos um melhor entendimento."

