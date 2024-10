Andrea Kimi Antonelli, que irá estrear na Fórmula 1 em 2025 ao assumir o assento de Lewis Hamilton, afirmou que dirigiu "com muito mais calma" em seu segundo treino no México, depois de ter se acidentado na Itália. , que irá estrear naem 2025 ao assumir o assento de Lewis Hamilton, afirmou que dirigiu "com muito mais calma" em seu segundo treino no México, depois de ter se acidentado na Itália.

O jovem piloto italiano impressionou com seu ritmo imediato em sua estreia no fim de semana da corrida em Monza, mas ultrapassou os limites na curva Parabolica e bateu depois de cinco voltas.

Em seu segundo TL1 em um carro das 'flechas de prata', Antonelli aprendeu com seus erros e fez uma sessão sem riscos a bordo do W15 de Lewis Hamilton, estabelecendo o 12º melhor tempo.

O jovem de 18 anos deu 19 voltas, terminando 1,202s atrás do companheiro de equipe George Russell, que foi o mais rápido da sessão, já que o jovem se certificou de ficar bem abaixo do limite do carro.

"Foi definitivamente muito melhor do que em Monza", disse Antonelli. "Dirigi com muito mais calma hoje, não quis correr riscos. Eu só queria fazer uma sessão limpa, apenas para dar algumas voltas, entender um pouco mais o carro e os pneus".

"Acho que, no geral, foi muito bom. É claro que senti que não estava no limite, mas foi apenas por minha escolha. Eu só queria fazer uma sessão limpa no geral. Consegui aumentar o ritmo rapidamente. Foi bom assim".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Antonelli sofreu alguns danos no assoalho causados por um pedaço de metal que estava solto na pista, o que forçou a Mercedes a reparar os danos antes que Hamilton voltasse ao carro para o TL2.

"Para ser honesto, eu realmente não vi", comentou Antonelli. "Foi uma pena, porque tive muitos danos no assoalho. Os danos foram bem grandes, então é claro que não foi o ideal. Mas, mesmo assim, consegui dar algumas voltas".

No TL2, Russell sofreu um forte acidente depois que seu carro pulou sobre as zebras, o que fez com que seu W15 rodasse e fosse de encontro com as barreiras, provocando um trabalho de reparo muito maior para a Mercedes.

"Não sei bem o que aconteceu, o carro começou a quicar no chão e, antes mesmo de eu ter a chance de pegá-lo, o carro já estava girando", explicou Russell após a sessão.

"Parece que é uma coisa atrás da outra no momento, mas é frustrante, pois no TL1 estávamos muito fortes, muito rápidos. Obviamente, perdemos algumas voltas, o TL3 será importante, só espero que consigamos consertar o carro", conclui.

