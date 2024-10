Alex Albon preferiu não culpar Oliver Bearman pela batida no TL1 do GP do México e achou que a Ferrari avisou seu piloto reserva tarde demais que o piloto da Williams de Fórmula 1 estava se aproximando.

Albon se deparou com Bearman na corrida para a sequência de alta velocidade das curvas 7-8-9 e freou em antecipação ao encontro com a Ferrari. Isso fez com que seu FW46 perdesse aderência e começasse a deslizar, resultando na batida na Curva 9 e, posteriormente, no choque com o muro na Curva 10.

Imediatamente após a batida, ouviu-se Albon se referir a Bearman como um "idiota" pelo rádio. No entanto, o piloto anglo-tailandês mudou sua opinião sobre o incidente.

Em vez disso, ele pensa que a Ferrari poderia ter feito mais para avisar Bearman - que corria como piloto novato no TL1 com o carro de Charles Leclerc - e que o jovem britânico foi pego de surpresa pelas velocidades de fechamento mais rápidas na F1.

"Acho que ele foi avisado, ouvindo o rádio, muito tarde, que eu estava vindo atrás dele", disse Albon.

"Ele fez o possível para acelerar nas duas ou três curvas de alta velocidade e nos pegamos no pior momento possível na pista".

"Acho que havia uma diferença de 100 km/h em termos de velocidade. Não me culpo, mas não acho que a culpa seja toda do Ollie.

"Acho que ele poderia ter sido informado um pouco melhor e, claro, ele é novo, as velocidades de fechamento na F1 são muito mais altas do que na F2. Mas a culpa não é dele."

O incidente foi investigado pelos comissários, mas não foi considerado digno de ação adicional; o relatório afirmava que "ambos os pilotos concordaram que o posicionamento de Bearman não era irracional, mas foi infeliz, pois estava perto da linha de Albon. Se Bearman estivesse um pouco mais à frente na pista, isso não teria resultado em um incidente. Todas as partes concordaram que foi um incidente de corrida".

Após os graves danos causados à sua Williams, Albon não participou da segunda sessão de treinos, pois os reparos extensivos continuaram durante a sessão.

Refletindo sobre a perda da corrida, Albon disse que esperava que o uso do TL2 como um teste de pneus Pirelli atenuasse os danos ao seu fim de semana, já que os pilotos participantes correram com pneus protótipos 2025 não marcados.

"Duas voltas é frustrante - temos muito trabalho a fazer amanhã", acrescentou Albon.

"Mas esperamos que [o TL2 seja] menos importante do que em um fim de semana normal, obviamente o TL2 foi um teste da Pirelli. Então, de certa forma, possivelmente aprendemos menos com as outras equipes porque elas não estavam usando os pneus deste ano.

"Espero que isso signifique apenas que a falta de tempo de pista seja menos comprometedora", conclui

