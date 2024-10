O carro de George Russell quebrou na segunda sessão de treinos livres do GP do México da Fórmula 1, depois de ter ficado em primeiro lugar no TL1, mas o que pode ser ainda mais doloroso para o britânico é que ele só conseguiu dar quatro voltas na pista antes do acidente. É o segundo acidente seguido em GPs, quando rodou e bateu no treino classificatório de Austin.

O relatório do britânico também foi necessário, pois o outro carro da Mercedes no TL1 foi pilotado pelo novato Kimi Antonelli, deixando o fabricante alemão com apenas um piloto para contar com sua experiência. Russell se arrepende de ter dado muito trabalho aos seus mecânicos.

"O que aconteceu foi que o carro começou a pular e, antes que eu tivesse a chance de estabilizá-lo, eu rodei", Russell explicou a causa de seu acidente à Sky Sports F1. "Então, sim, vai ser outra noite agitada para os caras [técnicos da Mercedes]".

"No momento, parece ser uma coisa atrás da outra", avaliou o britânico sobre sua pilotagem. "É decepcionante porque estávamos muito fortes e rápidos no TL1. Tentei seguir a mesma linha, cortar aquela curva".

Embora a segunda sessão de treinos livres tenha sido oficialmente anunciada como o teste de pneus da Pirelli, Russell insistiu que maximizar o tempo no carro era fundamental para todos, de modo que ele estava perdendo uma experiência valiosa.

"Quero dizer, o TL2, por ser o teste de pneus da Pirelli, não foi muito valioso em termos do que você pode aprender para o fim de semana da corrida. Mas, obviamente, foram perdidas algumas voltas. O TL3 será importante, só espero que consigamos consertar o carro", conclui.

Sainz DOMINA dia CAÓTICO, Russell BATE e Max SOFRE no México! DRUGO, Bortoleto 'vs' Pérez, F1 na TV

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!