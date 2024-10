O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, reconheceu publicamente que sua equipe manteve conversas preliminares com Fernando Alonso no início de 2024, enquanto o espanhol e a equipe avaliavam suas opções futuras na Fórmula 1.

Alonso assinou um novo contrato com a Aston Martin até o final da temporada de 2026 em abril, que também inclui a cláusula de permanecer com a marca britânica além de seus dias de piloto de GP como embaixador, chamando-o de "compromisso vitalício".

Na época, o espanhol explicou que havia 'testado as águas' em outras equipes antes de estabelecer seu futuro com a equipe de Silverstone, dizendo: "Eu também conversei com outras pessoas. Acho que é normal quando você entra em negociações, você precisa ouvir todos os outros também".

"É um procedimento normal e acho que também é justo ouvir todas as propostas e ver como o mercado se move. Mas, na minha cabeça, Aston era a coisa [escolha] lógica a fazer".

Depois de meses, Horner confirmou que a Red Bull foi uma das partes com as quais Alonso e seu empresário Flavio Briatore mantiveram conversas exploratórias. Naquela época, a Red Bull estava decidindo se prorrogaria ou não o contrato de Sergio Pérez e também não parecia garantido que Max Verstappen permaneceria na equipe enquanto a equipe austríaca passava por uma grande polêmica.

"Naquela época, o contrato de Sergio não havia sido prorrogado, então, como Fernando é um operador experiente, ele sempre quer saber todas as suas opções", disse Horner. "Entre ele e seu empresário ou conselheiro de muitos anos, Flavio, eles estão sempre testando o mercado, e isso mostra o quanto ele é faminto [de sucesso] e competitivo".

"Ele ainda está se saindo bem aos 42 ou 43 anos de idade. Ele ainda está em ótima forma e isso mostra que a idade é apenas um número. Ele ainda é um piloto de GP muito, muito capaz e, se tivesse as ferramentas, tenho certeza de que estaria na frente".

Fernando Alonso, Equipe de F1 da Aston Martin Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A 400ª participação de Alonso em um GP está sendo comemorada pela Aston Martin e pela F1 no GP do México deste fim de semana, o que levou Horner a relembrar duas oportunidades anteriores de contratar o bicampeão para sua equipe Red Bull.

"No final de sua passagem pela McLaren em 2008, eu me lembro de ter ido a Madri e pressionado para que ele entrasse no carro", refletiu Horner. "Queríamos fazer um contrato de dois anos, mas ele só estava disposto a assinar por um ano. Naquele momento, estávamos convencidos de que ele tinha um contrato com a Ferrari no bolso de trás, por isso não chegamos a um acordo".

"Se ele tivesse nos procurado em 2009, talvez as coisas pudessem ter sido um pouco diferentes. Mesmo na metade da temporada de 2009, ele estava convencido de que, se entrasse em nosso carro, ainda poderia vencer o campeonato naquele ano".

"Tivemos então uma conversa; eu me lembro de tê-lo encontrado com Adrian [Newey, icônico designer de carros da Red Bull, que irá para Aston em 2025] no banco de trás de um carro alugado no aeroporto de Spa. Acho que isso foi por volta de 2011 ou 2012, sobre sair da Ferrari e até mesmo no início deste ano. Portanto, é incrível a longevidade que ele teve, a competitividade que ele tem e a habilidade que ele tem".

"Dois campeonatos mundiais não lhe fazem justiça. Ele deveria ter vencido mais do que isso", conclui.

