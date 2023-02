F1 AO VIVO: Assista ao lançamento do MCL60, novo carro da McLaren

Carregar reprodutor de áudio

A segunda-feira (13) está agitada para o mundo da Fórmula 1. Às 14h – no horário de Brasília – a McLaren apresenta o MCL60, carro para a temporada de 2023. Este será o primeiro evento do dia, já que duas horas depois será a vez da Aston Martin fazer a revelação.

A McLaren terá a estreia de Oscar Piastri, no lugar de Daniel Ricciardo, ao lado de Lando Norris. No comando do time britânico, Andrea Stella, que assumiu o posto que pertencia a Andreas Seidl, que foi para a Alfa Romeo.

