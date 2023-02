Carregar reprodutor de áudio

A McLaren revelou nesta segunda-feira o MCL60, carro com o qual competirá na Fórmula 1 em 2023 – o nome é em comemoração ao 60º aniversário da fundação da equipe em 1963.

Em um evento de lançamento em sua fábrica de Woking, a equipe também apresentou seu novo piloto Oscar Piastri ao lado da estrela da McLaren, Lando Norris, e Andrea Stella, que assume como chefe de equipe após a saída de Andreas Seidl para a Alfa Romeo.

O MCL60 mostrado parece ser uma evolução em termos de conceito aerodinâmico iniciado com o MCL36 - embora com atualizações adicionais para os sidepods que a McLaren mudou para rodar no ano passado, em um estilo semelhante aos apresentados pelo Red Bull RB18.

Os sidepods do novo carro foram reforçados e apresentam um rebaixo maior em comparação com seu antecessor, o que sugere que a McLaren está sendo menos conservadora quando se trata das demandas de resfriamento de seu segundo carro construído de acordo com as novas regras de efeitos de solo da F1.

Curiosamente, as imagens que a McLaren distribuiu da versão de lançamento do MCL60 não mostram uma covinha considerável semelhante a RB18 no meio dos sidepods que pode ser vista no carro apresentado à mídia e aos fãs da McLaren no lançamento do McLaren Technology Center, que sugere que a equipe já fez progressos de desenvolvimento nessa área em um curto espaço de tempo.

Entende-se também que a equipe pretende começar a introduzir uma série de atualizações para o MCL60 a partir da quarta etapa da temporada de 2023, que acontecerá em Baku.

Falando à mídia após o evento de lançamento do MCL60, o chefe da McLaren, Zak Brown, disse: “Acho que identificamos as deficiências do carro do ano passado e trabalhamos duro para resolvê-las neste ano.

“Acho que acertamos na maior parte, mas sabemos que ainda há algumas áreas em que não estamos onde queremos estar.”

A pintura do MCL60 também é amplamente semelhante ao esquema de cores que o MCL36 usava no final de 2022 – embora com áreas laranja adicionadas à asa traseira e removidas da asa dianteira.

A nova McLaren está novamente rodando com um grande pedaço de fibra de carbono no centro de sua pintura enquanto a equipe - junto com muitos de seus rivais a julgar pela aparência dos carros revelados até agora na pré-temporada - novamente se esforça para operar no limite de peso de 798 kg.

Quando perguntado sobre a tarefa de equilibrar o desafio do limite de peso com o desejo de usar uma pintura distinta que celebra a longa herança da McLaren pelo Motorsport.com, Stella disse: “Eu ficaria confortável em dizer que nossos engenheiros fizeram um bom trabalho.

“Eles conseguiram tirar peso em várias áreas do carro. Então, em nosso carro, estamos em uma boa posição nesse ponto de vista.

“E podemos finalmente deixar mais espaço para laranja e branco no carro, em vez de retirá-lo até o fim.

“Sinceramente, acho que toda a equipa terá dado um bom passo. Deveríamos ouvir menos sobre esse assunto ao entrarmos na segunda temporada desses novos regulamentos.”

O lançamento do MCL60 também revelou que Piastri usará o número #81 durante sua carreira na F1, o que é entendido como um retorno aos seus dias de kart.

