A temporada 2023 da Fórmula 1 está para começar e as equipes seguem nos preparativos para finalizar seus carros a tempo de colocar o melhor que podem na pista sem comprometer o calendário e todo planejamento.

O normalmente bem informado jornal italiano Formu1a.uno escreveu sobre o Mercedes W14 desta vez e não apenas coisas positivas foram ditas sobre o novo Silver Arrow. Segundo o portal, a Mercedes está atrasada.

A razão para isso é que houve problemas com a produção de peças no estábulo alemão, pois eles mudaram os planos do W14 tarde demais. É por isso que os trabalhadores têm que fazer horas extras para não se atrasarem para o carro.

Segundo o jornal italiano, o box lateral da Mercedes também será muito estreito no ano que vem - apesar de terem enfrentado muitos problemas por conta disso no ano passado, conseguiram resolver esses problemas com o carro novo.

Eles também fizeram progressos na área do motor, encontrando 10bhp em Brixworth. Eles conseguiram tudo isso melhorando a confiabilidade, pois não têm outra opção devido ao congelamento do desenvolvimento do motor.

O lançamento da Mercedes está marcado para acontecer nesta quarta-feira, às 6h15 (de Brasília). A equipe será a penúltima a apresentar o carro que será utilizado em 2023 (Haas, Red Bull, Williams, Alfa Romeo, AlphaTauri já revelaram seus modelos).

