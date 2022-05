Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou neste domingo a sexta etapa do campeonato de 2022, com mais um round da briga entre Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull. Como palco, uma pista que todos conhecem muito bem, Barcelona.

O PÓDIO chega logo após a bandeira quadriculada ser agitada repercutindo tudo o que rolou na Espanha, com convidadas mais do que especiais. A piloto Bia Figueiredo e também a engenheira da Ipiranga Racing, Rachel Loh.

O programa tem a apresentação de Erick Gabriel, repórter do Motorsport.com. Veja, curta, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades!

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN vence AOS TRANCOS E BARRANCOS, Russell DÁ SHOW e Leclerc AMARGA abandono

