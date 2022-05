Carregar reprodutor de áudio

As dificuldades de Fernando Alonso correndo em casa seguem. Após sofrer com o tráfego e ser eliminado ainda no Q1 da classificação em Barcelona, o bicampeão da Fórmula 1 terá ainda mais um desafio neste domingo: a Alpine trocou sua unidade de potência e, por estourar a alocação permitida do ano, ele largará em último.

A informação foi confirmada pelo delegado técnico Jo Bauer em documento divulgado neste domingo. Por exceder o limite de certos elementos da unidade de potência, ele vai para a última posição.

Ele terá um quarto motor de combustão interna, turbo, MGU-H e MGU-K, superando o limite de três. Além disso, ele passa a usar o terceiro armazenamento de energia e controle eletrônico, limitado a 2 por ano.

Com isso, Lance Stroll, Alex Albon e Nicholas Latifi sobem uma posição cada no grid de largada.

Mesmo antes da troca do motor, Alonso acreditava que apenas um "safety car mega fantástico" o permitiria progredir largando de 17º.

Alonso vem afirmando que está em seu ano mais competitivo desde 2012, mas vem se frustrando por fatores fora de seu controle, como a decisão dos comissários da FIA em Miami, que lhe aplicaram uma punição que o tiraram da zona de pontos. Irritado, ele os chamou de "incompetentes" durante as coletivas em Barcelona.

