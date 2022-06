Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc mostrou mais uma vez a sua fome de pole position em 2022 na Fórmula 1 e largou na frente no Azerbaijão. O piloto monegasco, contudo, foi forçado a abandonar a prova após sua Ferrari apresentar problemas no motor. Dessa forma, Max Verstappen venceu com tranquilidade a corrida em Baku, seguido de Sergio Pérez. George Russell terminou na terceira posição.

A apresentação é de Carlos Costa (@ocarlos_costa), do Motorsport.com, e os comentaristas convidados são o jornalista da ESPN Felipe Motta (@felipemottaoficiall) e Rico Penteado (@rico.penteado), engenheiro brasileiro ex-F1, que esteve no comando nos motores da Renault por quase duas décadas.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN vence em CAOS DA FERRARI, que ZERA em Baku! Veja DEBATE do GP do AZERBAIJÃO

