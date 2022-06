Carregar reprodutor de áudio

Após ser superado pela segunda corrida consecutiva na classificação por Sergio Pérez, Max Verstappen afirmou que suas dificuldades em encontrar um balanço ideal com o RB18 da Red Bull é exacerbado pelos circuitos de rua da Fórmula 1.

Desde o começo do ano, ele vem afirmando que não é fácil para ele atacar as curvas no limite na classificação, vendo essas dificuldades crescerem ainda mais nas duas últimas provas.

"Geralmente falando, ainda é a mesma", disse sobre duas dificuldades. "Melhorou um pouco, mas todos entram em um certo ritmo. Precisamos dar mais um passo para tirar mais do carro em volta lançada, o que não está acontecendo no momento".

"Há coisas que podemos ajustar, em termos de acerto e tal. Isso ajuda um pouco, mas como o carro foi feito para este ano, é mais difícil de se ajustar".

Questionado se é mais difícil para ele em pistas com muros, ele disse: "Não acho, não necessariamente por causa dos muros, mas pelo layout das curvas. Elas são mais apertadas, com 90 graus. Você precisa de um carro que gira bem rápido mas, no momento, não consigo encontrar um bom balanço entre a dianteira e a traseira do carro".

O holandês concordou que o RB18 é o carro mais complexo em seus anos de Red Bull.

"Sim, ou pelo menos é mais difícil de trabalhar com ele na direção desejada logo de cara. Quando eu cheguei à Red Bull, tive que descobrir gradualmente, indicando o que eu queria no carro. Isso virá naturalmente com este também".

Mas Verstappen insiste que não está preocupado com a chance de perder para Pérez por um segundo GP consecutivo.

"Isso pode acontecer e não é um desastre. É sempre bom para a equipe ter dois carros na frente. Mas se me sentir melhor com o carro, posso lutar pela pole, e esse é o problema agora".

