Carregar reprodutor de áudio

Os problemas de Lance Stroll na classificação para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 foram causados por uma configuração em sua unidade de potência descoberto pela Aston Martin apenas na noite de sábado.

O canadense caiu no Q1 após uma batida em baixa velocidade e um segundo choque, mais forte, causando uma bandeira vermelha. A equipe não sabia explicar o motivo por trás da grande diferença para Sebastian Vettel.

Mas segundo apurado pelo Motorsport.com, a Aston Martin descobriu uma configuração do motor Mercedes do canadense, que reduziu sua potência para a classificação, custando 0s6 por volta.

A Aston Martin trabalhou com a Mercedes nas últimas horas para resolver o problema. Tom McCullough, diretor de performance da equipe disse ao Motorsport.com: "Juntos com nossa fornecedora de motores, pudemos replicar o problema e entender seu impacto no carro de Lance".

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Refletindo sobre a sessão, Stroll disse: "Estou frustrado com a classificação. Após o primeiro problema, o carro ainda estava ok, e sabia que estávamos ficando sem tempo, então segui na pista para tentar outra volta".

"Então eu freei tarde demais na curva 2. Uma infelicidade, mas há várias chances de ultrapassar aqui em Baku, como vimos nos anos anteriores. Tudo pode acontecer e ainda há muita luta pela frente".

F1 AO VIVO: Leclerc SUPERA Pérez e é POLE em Baku! Verstappen é terceiro; assista a análise do grid

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: