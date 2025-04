Foi um Charles Leclerc sorridente e com o copo meio cheio que apareceu diante dos microfones no final do TL2 da Fórmula 1 em Jeddah. Não tanto pelo resultado do dia, em parte condicionado pelo fato de ele ter marcado o tempo na terceira tentativa, depois de ter abortado as duas primeiras voltas, mas pelas sensações no carro e no caminho percorrido.

O monegasco já havia dito isso depois de Suzuka e reiterou no Bahrein: estava experimentando o acerto para encontrar uma direção mais adequada ao seu estilo de pilotagem e, acima de tudo, uma que pudesse dar melhores resultados em vista do futuro.

Esse trabalho continuou em Jeddah. Em uma pista em que ele sempre se sentiu à vontade nos últimos anos, passando entre os muros, a esperança é que ele finalmente tenha encontrado o caminho certo para o resto do fim de semana.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

De fato, Leclerc estava um pouco desequilibrado, enfatizando que agora ele tem ideias muito claras sobre a direção a tomar durante a noite em termos de configuração, a fim de extrair o máximo do carro e se aproximar de seu primeiro pódio da temporada.

"Foi um dia complicado, porque a pista é claramente muito exigente e você precisa de muita confiança para dar o melhor possível. Mudamos muito o carro, mas foi um dia muito positivo, porque aprendi muito", disse Leclerc no final do dia.

Ontem, o monegasco sofreu com a falta de aderência especialmente nas duas primeiras curvas, mesmo na primeira tentativa com um novo pneu macio: uma sessão caracterizada por uma mudança de direção em baixa velocidade, onde é necessária uma boa combinação de uma dianteira precisa - capaz de dar confiança para fechar a curva - e uma traseira sólida para tração.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Peter Fox - Getty Images

No entanto, há confiança. Leclerc acredita que ainda há muito espaço para melhorias, embora a McLaren continue sendo um alvo muito distante, como visto nesta sexta-feira. "Quando juntarmos tudo, devemos conseguir mais desempenho. No entanto, a McLaren mais uma vez parece muito forte, muito mais forte do que nós. Mas nunca diga nunca. Se eu colocar tudo junto, acho que tudo é possível."

"Fizemos um bom trabalho explorando várias opções. Está bem claro na minha cabeça o que quero fazer para amanhã, então vamos seguir nessa direção e espero que dê certo na classificação", acrescentou o monegasco.

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!