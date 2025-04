F1: Hamilton explica dificuldades com a Ferrari em Jeddah

Em uma Fórmula 1 em que os 16 melhores pilotos da classificação estão a menos de 1,5 segundo do outro, o 13º lugar de Lewis Hamilton é um resultado muito distante das expectativas e, certamente, longe das performances oferecidas em sua brilhante carreira.

O ex-piloto da Mercedes continua tendo dificuldades para se adaptar ao SF-25. Se Charles Leclerc parece ter encontrado um bom caminho a seguir para tirar mais proveito do carro este ano, Hamilton está no meio de uma jornada de compreensão que, no entanto, parece não ter saída. Pelo menos em curto prazo.

"Não foi da melhor maneira. Acho que fazer os pneus funcionarem hoje foi muito complicado da minha parte", disse o britânico ao final da segunda sessão de treinos livres em Jeddah. "Não teve nada a ver com a equipe. Eu simplesmente tive dificuldade para fazer com que os pneus funcionassem da maneira correta."

Até o momento, Hamilton tem mostrado dificuldades óbvias. É por isso que a equipe trabalhará no carro #44 durante a noite para tentar encontrar algo que possa ajudá-lo a ter mais confiança, mesmo com os compostos mais macios e, assim, fazê-lo largar mais à frente no domingo.

"Até agora, no sábado, sempre fiquei para trás. Mas desta vez não podemos ficar tão para trás. Por isso, esperamos melhorar o carro até amanhã."

"Houve alguns pontos durante os treinos livres em que me senti bem com o carro. Mas, com os pneus macios, ainda não encontrei essa sensação. Espero que amanhã possamos colher os benefícios do que mudamos esta noite no carro."

