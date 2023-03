Carregar reprodutor de áudio

Mesmo com uma largada ruim, Fernando Alonso brilhou no GP do Bahrein de Fórmula 1, aproveitando-se do abandono de Charles Leclerc para subir ao pódio. Mas o chefe da Aston Martin, Mike Krack, trata esse salto de performance com cautela, afirmando que a diferença para a Red Bull na frente "ainda é substancial".

Terminando em terceiro, Alonso ainda acabou 38s atrás do vencedor Max Verstappen, e a 26s da outra Red Bull, Sergio Pérez.

O próprio Alonso acredita que, com uma largada melhor, sem precisar disputar contra os outros carros, ele ainda assim teria terminado 20s atrás, mas sem levar em conta o que a Red Bull realmente poderia ter apresentado.

"Acho que a vantagem ainda é substancial", disse Krack. "Não sabemos o quanto que a Red Bull gerenciou. Acho que foi bem confortável para eles cumprirem as normas de pneus, passeando pela corrida até o fim. Acho que nós temos um bom resultado. Nós melhoramos o carro".

"Mas estamos lutando contra equipes que estão acostumadas a andar na frente, que estão acostumadas a um desenvolvimento intenso. Então, precisamos ser respeitosos e ver como tudo fica".

Questionado se a equipe pode lutar por pódios com frequência, disse: "Não podemos perder a realidade, sonhando com pódios sempre. Sabemos que não fomos mal. Sabíamos que tínhamos um bom ritmo de corrida".

"Mas há muito que pode dar errado. E após duas voltas, eu não estava sonhando sobre o pódio, para ser honesto".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 Photo by: Erik Junius

"Então é preciso ver como que a corrida se desenvolve, focando em seu próprio trabalho. E tínhamos ainda Charles. Então, no geral, acho que sim, dá pra sonhar com pódios. Mas não dá para acreditar neles".

Krack disse que a equipe está pronta para o trabalho de explorar um carro mais competitivo, apesar da falta de experiência recente de lutar na frente".

"Não podemos esquecer, somos a Equipe Silverstone. A Equipe Silverstone é um time experiente com pessoas fantásticas que já fizeram isso. E vimos isso hoje, com a estratégia. A equipe não se perdeu ao parar cedo, tentando o undercut. Eles mantiveram o plano e a vantagem do pneu construída ao longo da prova foi fundamental para a ultrapassagem. Temos que seguir assim".

Questionado sobre onde o AMR23 pode melhorar, ele disse: "Primeiro temos que analisar. Foi um fim de semana intenso, e agora temos referências melhores".

"Então acho que precisamos sentar e analisar. Quais são nossas forças? Quais são as fraquezas? E aí vamos trabalhar nas fraquezas. Queremos dar um passo adiante, mas não digo que vamos bater a Red Bull".

"Vamos dar o nosso melhor, porque em Jeddah talvez sejamos a quarta, quinta ou sexta equipes em termos de ordem de forças. Então vamos curtir hoje, e ver como que tudo fica".

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #220 - Fernando Alonso pode ser a 'salvação' da F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: