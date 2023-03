Carregar reprodutor de áudio

O clima na Mercedes parece não estar dos melhores. Depois de Lewis Hamilton alegar que a equipe não o "ouviu" em relação ao carro da temporada 2023 da Fórmula 1, Toto Wolff fez questão de destacar que o time está "se mantendo unido".

Depois de fazer um rápido progresso no final de uma temporada conturbada em 2022, a Mercedes esperava diminuir a diferença para a Red Bull e a Ferrari, mas, em vez disso, se viu ainda mais à deriva no GP do Bahrein.

A equipe saiu da abertura do atual calendário como a quarto time mais rápido, depois que Hamilton foi impotente ao tentar resistir o ataque de Fernando Alonso, da Martin, em sua busca ao pódio- logo atrás das Red Bulls. George Russell foi igualmente derrotado, ficando atrás de Lance Stroll.

Depois de resolver problemas incapacitantes com a ajuda das regras de piso elevado para 2023, a Mercedes esperava finalmente ser capaz de descobrir todo o potencial de sua filosofia de design. Mas quando a qualificação do Bahrein confirmou que eles haviam regredido, o chefe da equipe, Wolff, admitiu que o esquadrão de Brackley teria que abandonar o conceito de design do W14, dizendo que "não achava que este pacote seria competitivo eventualmente".

Após a corrida, Lewis Hamilton disse à BBC 5 Live que a equipe 'não' ouviu 'sua opinião sobre o carro de 2023, dizendo: "No ano passado, houve coisas que eu disse a eles, eu disse os problemas com o carro.

“Eu pilotei tantos carros na minha vida, então sei do que um carro precisa, sei do que não precisa. E acho que é realmente uma questão de responsabilidade. Trata-se de assumir e dizer: 'Sim, quer saber? Não ouvimos você. Não é onde costumava ser e temos que trabalhar.'"

Apesar dos indícios de frustração do heptacampeão mundial, Wolff insistiu que a equipe está unida e que seu forte relacionamento com Hamilton está intacto.

"A situação de Lewis é que você o ouviu no rádio. Ele é parte da equipe, estamos todos juntos e não acho que isso vá mudar só porque tivemos um começo que foi muito ruim", disse Wolff. “Ganhamos oito campeonatos de construtores e seis campeonatos de pilotos com ele e essa relação se mantém”.

O contrato de Hamilton com a Mercedes termina no final do ano, mas Wolff diz que ainda não está preocupado em perder o heptacampeão mundial.

“Por mais que seja transparente sobre como precisamos virar o carro, não é o ponto de falar sobre a situação do piloto em 2024”, respondeu ele quando perguntado se tem um plano B caso Hamilton decida se aposentar.

"É muito cedo, precisamos todos direcionar forças na mesma direção, os pilotos, os engenheiros, toda a administração em vez de jogar a toalha. Nunca fizemos isso e não o faremos. Só precisamos cavar cada vez mais fundo do que já fizemos e fornecer aos dois pilotos um carro com o qual possam lutar”.

