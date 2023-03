Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes viveu dias complicados na abertura da temporada 2023 da Fórmula 1, com o W14 dando um banho de água fria, ao se provar mais lento que os rivais. E após admitir o erro na concepção do carro, Toto Wolff disse que sua equipe precisa decidir imediatamente qual direção deve tomar com o design do novo W14, já que não há recursos para tocar dois projetos.

A diferença para a Red Bull se mostrou imensa e, tendo sido superada pela cliente Aston Martin, Wolff admitiu ainda no Bahrein que o conceito da Mercedes não é bom para ser desenvolvido ao ponto de lutar por vitórias.

E enquanto isso aponta para uma nova direção em 2024 e além, a Mercedes precisa também trabalhar para minimizar o impacto em 2023. Uma grande carga de trabalho já foi dedicada para atualizar o W14, com uma mudança no sidepod prevista para Ímola, mas Wolff indica que a equipe pode mudar completamente o caminho tomado.

Com o teto orçamentário, as equipes não tem mais condições de tocar dois programas distintos de desenvolvimento, trabalhando no W14 e em outro conceito para o futuro. Por isso, Wolff defende que a Mercedes precisa bater o martelo.

"É muito difícil alcançar tal vantagem, mas é o que precisamos fazer. Não temos escolha. Não sei se o teto te amarra na posição que você está, mas precisamos decidir qual direção vamos seguir e focar nossos recursos nela. Ainda estamos desenvolvendo um carro. A questão é: qual carro?".

Com a atualização de Ímola podendo trazer apenas dois ou três décimos de melhora, Wolff já sabe que as novidades não colocarão a Mercedes na luta. É por isso que ele defende que é preciso tomar decisões ousadas logo.

"Vamos atacar isso já, porque se você olhar onde estávamos no fim de 2022, parecia que havíamos recuperado terreno, sendo apenas uma questão da pista servir a nós ou não. Agora a diferença para a Red Bull parece ter triplicado. É isso que precisamos entender".

"Tudo no meio, a Ferrari, a Aston, são shows paralelos. Tendo dito isso, o que a Aston fez é inspirador, porque eles vieram de 2s atrás no ano passado para serem a segunda equipe mais rápida. E, com a gente, tudo está ruim".

"O ritmo de classificação é bom, mas vimos as consequências na corrida. Para ser direto, nos falta downforce, os pneus escorregam e nós estamos andando para trás".

Wolff disse ainda que Lewis Hamilton e George Russell entenderam o tamanho da resposta que a Mercedes precisa dar, além do potencial futuro caso sejam feitos sacrifícios a curto prazo.

"Os pilotos estão cientes. Estamos falando disso abertamente na equipe. Todos sabem que não é uma questão de encontrar 0s3. É uma questão séria, precisamos encontrar performance para lutarmos novamente por vitórias e campeonatos".

