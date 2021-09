Toto Wolff rasgou elogios a Lewis Hamilton após o heptacampeão conquistar sua 100ª vitória na Fórmula 1 no GP da Rússia deste domingo, afirmando que seu piloto é o melhor da história, com recordes que falam por si só. O chefe da Mercedes ainda analisou a disputa com Lando Norris e a McLaren em Sochi, e o papel que a chuva teve nos resultados.

Questionado sobre o papel que a equipe e o pit wall teve na chamada de Hamilton para os boxes nas voltas finais, Wolff destacou a dificuldade da decisão.

"Acho que, para o piloto, é sempre difícil quando metade da pista está seca e a outra está apenas úmida. Sabíamos que vinha algo grande por aí. Então Valtteri parou uma volta antes e aí nosso pessoal de meteorologia e os estrategistas cravaram que era o momento de parar".

Wolff ainda rasgou elogios ao britânico, destacando seu papel na história da Fórmula 1.

"É uma daquelas coisas, ele venceu pela centésima vez e isso está nas notícias hoje e amanhã, mas aí o mundo segue em frente. A verdade é que, quando olharmos para o passado daqui a muitos anos, é muito especial ver que fizemos parte dessa jornada, que testemunhamos essa jornada, porque ele é o recordista".

"Esses recordes falam por si só. Ele é o melhor que já existiu".

Wolff disse ainda que estava preparado para um "final difícil", mas que a chuva tornou tudo ainda mais complicado.

"De certo modo, estávamos preparados para um final difícil, seja conseguindo ultrapassar Lando na pista ou não. E aí a chuva chegou, as coisas ficaram bem erráticas. Entendo porque foi tão difícil para a McLaren tomar a decisão de ficar na pista ou entrar. Como líder, você pode botar tudo a perder. Nos beneficiamos disso hoje, e é espetacular para os fãs".

"Lewis ficou preso atrás de Ricciardo no começo da corrida, apesar de Ricciardo ter o DRS. Acho que seria difícil para Lewis passar Norris. O carro deles hoje estava rápido, e eles gerenciaram bem. Acho que eles tiveram que se preocupar um pouco com o combustível, e quando recuperamos o ritmo, eles também eram bem rápidos".

F1 AO VIVO: Hamilton VS Norris, ESCALADA de Verstappen, DRAMA no GP da RÚSSIA e mais; assista debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #134: TELEMETRIA: Chuva em Sochi? Mercedes perderá invencibilidade? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: