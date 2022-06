Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc admite que não é fácil aceitar "uma terceira decepção consecutiva", com seu abandono em Baku se somando a outra corrida não completada na Espanha além dos problemas com a estratégia da Ferrari em Mônaco que, somados, lhe custaram a vice-liderança da Fórmula 1.

O monegasco fez a pole no Azerbaijão e estava liderando a prova após uma primeira parada sob SC virtual, antes de um problema na unidade de potência impedir sua continuidade. Este é o seu segundo abandono em três corridas, após uma falha no turbo e no MGU-H comprometer sua prova em Barcelona, também enquanto liderava.

Com isso, a situação do Mundial mudou drasticamente. Agora Max Verstappen lidera com 34 pontos de vantagem para Leclerc, que caiu para terceiro. A vice-liderança agora é de Sergio Pérez, com 13 à frente do monegasco.

O abandono fez com que Leclerc chegasse a quatro corridas sem converter pole em vitória, tendo apenas um pódio neste período, com o segundo lugar em Miami. Além de dois abandonos, ele foi quarto em Mônaco.

Falando após a prova, Leclerc disse que é "tão duro quanto" aceitar este abandono, e que sente que este seria, na verdade, o terceiro abandono consecutivo, devido ao resultado de Mônaco.

"É a terceira decepção consecutiva, não é fácil. Mas no geral estou confiante que, mentalmente, estarei tão forte quanto há cinco corridas, quando liderava o campeonato, e a motivação ainda está aqui".

"Mas precisamos resolver essas coisas. E, obviamente, confiabilidade é algo que precisamos analisar após as últimas corridas. Como equipe, precisamos avançar nisso".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, limps back to the pit trailing smoke Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Questionado pelo Motorsport.com se temia pelas chances de luta pelo título devido ao terreno perdido para Verstappen, disse: "Ainda acho que podemos vencer, mas precisamos resolver essas coisas", dizendo que os problemas não impactam sua fé ou confiança na Ferrari.

O abandono de Leclerc foi apenas um dos sofridos pela Ferrari em Baku, com Carlos Sainz também não completando a prova devido a uma falha no sistema hidráulico. Com isso, o time italiano fica a 80 pontos da Red Bull no Mundial de Construtores.

"Após as últimas corridas, acho que vimos que perdemos muitos pontos, e precisamos resolver isso".

