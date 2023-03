Carregar reprodutor de áudio

Após Helmut Marko, consultor de automobilismo da equipe anglo-austríaca Red Bull na Fórmula 1, elogiar os motores Ferrari mas ressaltar o desgaste de pneus do carro da Scuderia em 2023, o ex-coordenador da McLaren na categoria, Jo Ramirez, também criticou o time italiano de Maranello.

"Pegue a Ferrari. A velocidade melhorou consideravelmente, mas o desgaste de pneus, que é crucial, não melhorou nada", disse o austríaco da 'RBR'. Para Ramirez, que trabalhou na equipe britânica de Woking entre 1984 e 2001, a Ferrari deveria ser claramente a segunda força do grid.

Entretanto, no GP do Bahrein, que 'abriu' a F1 2023 há dois fins de semana, quem completou o pódio atrás das 'RBRs' do holandês Max Verstappen e do mexicano Sergio Pérez foi o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin.

Na prova de Sakhir, o piloto monegasco Charles Leclerc abandonou após problemas na unidade de potência de sua Ferrari, enquanto seu companheiro espanhol, Carlos Sainz, sofreu com o desgaste de pneus e terminou em quarto, atrás do compatriota bicampeão mundial.

“[A segunda força] deveria ser a Ferrari, porque eles são rápidos e têm um bom motor, mas sempre cometem um erro de confiabilidade ou estratégia. Sempre há algo de errado com eles, mas se eles acertarem, estarão atrás da Red Bull”, comentou Ramirez ao jornal Ás, da Espanha.

O mexicano também fez questão de falar sobre a Mercedes, que viu os britânicos Lewis Hamilton e George Russell terminarem em quinto e sétimo, respectivamente. Atualmente, porém, a escuderia germânica está em crise na elite global do esporte a motor.

“Não devemos esquecer da Mercedes. Mesmo que eles não estejam indo bem no momento, é uma equipe com uma estrutura tão forte, e com pilotos de qualidade, que em quatro ou cinco corridas os veremos no topo, com certeza”, completou Ramirez.

