Toto Wolff, chefe da Mercedes na Fórmula 1, disse que a abertura da temporada no Bahrein foi "um dos piores dias", com Lewis Hamilton em quinto e George Russell em sétimo. Desde então, ele admitiu que foi um erro manter o conceito atual do carro e que mudanças sérias ocorrerão nas próximas corridas.

Já o ex-dono da equipe, Eddie Jordan, vê que Wolff não abordou o assunto da melhor forma. Falando ao podcast Formula For Success, ele disse: “Ele é o executivo, ele é o chefe. A responsabilidade é dele. Tudo isso é feito sob sua supervisão.”

"É muito hipócrita culpar e criticar sua própria equipe de design. Acho muito chato. Não gosto de ouvir isso porque você tem que agir como um homem, aceitar as consequências e dizer que este é o meu time, meu povo, mas agora nós falhamos. No entanto, seremos muito mais fortes do que em 2022."

Apesar de suas próprias críticas, no entanto, Jordan ainda acredita que Wolff é o homem certo para liderar a equipe Mercedes. "Toto, eu acho, é forte e determinado a enfrentar isso e resolver as coisas."

No mesmo podcast, o ex-piloto David Coulthard também opinou, mas sem tanta veemência.

“Será interessante observar a jornada de recuperação da Mercedes”, disse Coulthard. "Há 23 corridas nesta temporada. Isso significa que eles têm mais tempo do que nunca para tentar recuperar algo. Mas as equipes da frente continuarão a melhorar, então será um grande desafio", completou.

