Lando Norris está confiante de que os pilotos de Fórmula 1 seguirão reforçando a conscientização sobre questões importantes, apesar dos planos da categoria de descartar a cerimônia de se ajoelharem antes das corridas.

A divisão revelou na terça-feira que aboliria essa ação regular do cronograma em 2022, que vários competidores realizaram mostrando solidariedade contra o racismo, como visto em muitos outros esportes, enquanto todo o grid usava camisetas 'End Racism' como parte da iniciativa We Race As One ou destacando outras questões importantes.

O chefe da F1, Stefano Domenicali, disse que a categoria queria passar do "gesto à ação" para melhorar a diversidade e a inclusão em todo o paddock, e que era "a hora de seguir em frente e tomar outras medidas".

Norris se ajoelhou durante as cerimônias nas últimas duas temporadas e disse na terça-feira que não estava ciente da mudança, mas seguia confiante de que os pilotos poderiam continuar a tomar medidas significativas para aumentar a conscientização sobre questões importantes.

"Não sei qual é o nosso plano, teremos reuniões como pilotos e com a Fórmula 1 quando chegarmos mais perto da temporada e das corridas", disse Norris. "Temos coisas que queremos trazer à tona e falar sobre e assim por diante, e queremos alcançar os espectadores todos os dias."

"Tenho certeza de que a F1 pensou em coisas novas e outras maneiras de fazer esses gestos, ou se há mensagens diferentes ou qualquer outra coisa. Ainda não tenho muita certeza, é um pouco cedo para dizer o que vai acontecer."

"No entanto, é claro que acredito que, se não estivermos [ajoelhando], há boas razões para isso, e haverá outras coisas que faremos para levantar esses assuntos e falar sobre eles."

"Teremos que esperar para ver. Não sei nada além disso", concluiu.

A implementação de um tempo reservado para gestos na cerimônia pré-corrida vem como parte dos próximos passos da F1 e o We Race As One, que agora deve se concentrar em agir.

Parte disso inclui a extensão do programa de bolsas de engenharia da categoria por mais quatro anos até o final de 2025, apoiando os alunos a obter colocações em universidades no Reino Unido e na Itália.

A F1 seguirá transmitindo um vídeo da ação antes da corrida, e sua marca permanecerá na pista durante toda a temporada de 2022.

