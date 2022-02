Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin será a primeira equipe a mostrar seu verdadeiro carro de Fórmula 1 para a temporada de 2022, em apresentação marcada para esta quinta-feira (10). O AMR22, como foi nomeado, também será o primeiro modelo fabricado de acordo com as novas regras a entrar na pista, pois Sebastian Vettel e Lance Stroll vão participar de um dia de filmagem em Silverstone na sexta-feira.

Fãs e equipes rivais aguardam ansiosamente a primeira visão da nova geração de carros, dadas as grandes mudanças no pacote de regulamentos técnicos.

A Haas mostrou renderizações de seu modelo mais recente na semana passada, enquanto na quarta-feira a Red Bull realizou um lançamento ao vivo com Christian Horner, Max Verstappen e Sergio Pérez ao lado do que seria supostamente o novo RB18.

No entanto, os espectadores da transmissão rapidamente perceberam que era um carro de exibição baseado no design revelado pela F1 no ano passado, quando queria demonstrar como seria um modelo de 2022.

O enorme esforço da Aston para lançar seu carro mais cedo significa que a equipe terá 12 dias para analisar os dados coletados no dia das filmagens antes do primeiro teste oficial começar em Barcelona, em 23 de fevereiro.

A sessão também será útil para a Mercedes, pois será a primeira na pista com sua unidade de potência de 2022, que foi adaptada tanto para a mudança do combustível E5 para o E10 quanto para as diferentes características de entrega de potência exigidas pelos novos monopostos.

Lance Stroll, Aston Martin, and Sebastian Vettel, Aston Martin, unveil the Aston Martin AMR21 last year Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A estreia antecipada também contradiz os relatos do mês passado de que a Aston Martin teve alguns problemas e teria dificuldades até para fazer o teste de Barcelona.

Essa sugestão foi refutada na época por um porta-voz da equipe que disse ao Motorsport.com: "O trabalho em nosso carro de F1 2022 está progredindo bem e estará pronto para o primeiro teste em Barcelona".

A organização passou por algumas mudanças importantes nos últimos meses, com a saída do chefe Otmar Szafnauer no início deste ano, que foi substituído pelo ex-BMW e Porsche Mike Krack. Uma equipe de design e engenharia renovada também está se instalando, embora o novo diretor técnico Dan Fallows não comece até 2 de abril.

O veterano e com passagens Jordan, Force India e Racing Point, Andy Green, que carrega o título de diretor técnico, foi designado para falar no lançamento de hoje.

Das equipes restantes, a McLaren lançará seus programas de F1 e Indy em Woking, na noite de sexta-feira, enquanto na próxima semana serão apresentados carros da AlphaTauri (14 de fevereiro), Williams (15), Ferrari (17) e Mercedes (18).

A Alpine vai esperar até a semana seguinte, do dia 21, pouco antes do início do teste de Barcelona. A Alfa Romeo utilizará uma pintura provisória na Espanha antes de lançar formalmente seu carro após o teste, em 27 de fevereiro.

