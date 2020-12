A Haas tem sua dupla de pilotos definida para a temporada 2021 da Fórmula 1. Após confirmar o russo Nikita Mazepin na terça-feira, foi a vez de a equipe anunciar o alemão Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, heptacampeão mundial da categoria.

Assim, a escuderia dos Estados Unidos terá dois novatos no próximo campeonato da elite do automobilismo mundial. Os jovens substituem os veteranos Romain Grosjean, da França, e Kevin Magnussen, da Haas.

Os anúncios desta semana confirmam o que se já esperava em relação à formação da Haas para 2021. Mazepin traz o aporte financeiro de sua família, enquanto Schumacher é apadrinhado pela Academia da Ferrari, que fornece motores para o time norte-americano.

O filho do alemão Michael Schumacher, aliás, é o líder da temporada 2020 da Fórmula 2. Ele pode confirmar o título no próximo fim de semana, quando a categoria 'de acesso' faz suas provas finais no Bahrein, que também sedia o GP de Sakhir de F1.

Mazepin também é um dos destaques da F2, mas Schumacher se confirmou como o 'nome do ano' e vem fazendo um campeonato bastante consistente com a Prema, em seu segundo ano na categoria.

Schumacher foi campeão da Fórmula 3 Europeia em 2018 e chegou à F2 em 2019. Desde janeiro do ano passado, o jovem alemão de 21 anos integra a Academia da Ferrari. Em abril de 2019, Mick testou a Ferrari e a Alfa Romeo no Bahrein.

Em 2020, o piloto também teria testado a Alfa Romeo no primeiro treino livre para o GP de Eifel, na Alemanha. Entretanto, as condições climáticas do circuito de Nurburgring forçaram o cancelamento da sessão prática.

Mick, aliás, foi especulado como competidor da Alfa Romeo para 2021, ao lado do campeão mundial de 2007, Kimi Raikkonen, rival de Michael Schumacher pelo título da temporada 2003. O finlandês corria pela McLaren e conquistou seu campeonato justamente pela escuderia.

Entretanto, a 'sonhada dupla' Schumacher/Raikkonen não se concretizou, já que a Alfa Romeo renovou com o italiano Antonio Giovinazzi. Assim, o caminho ficou aberto para que a Ferrari sondasse a Haas a fim de uma vaga para Mick em 2021.

Agora, o acerto foi confirmado. Inicialmente, o chefe da Haas, Gunther Steiner, era contrário à contração de dois novatos. Entretanto, o dirigente italiano mudou de opinião. Assim, a equipe terá Schumacher e Mazepin como pilotos na próxima temporada.

"Estou muito feliz por confirmar Mick Schumacher como nosso piloto para a próxima temporada e mal posso esperá-lo para recebê-lo em nossa equipe", disse Steiner. "A Fórmula 2 tem servido há muito tempo como local para os jovens talentos provarem suas qualidades e o grid desse ano, sem dúvidas, tem sido um dos mais competitivos dos últimos anos. Mick venceu corridas, esteve em pódios e se sobressaiu contra grandes talentos

"Acredito firmemente que ele mereceu a oportunidade de subir à Fórmula 1 com base em suas performances. Temos uma oportunidade a nossa frente, como equipe, de avaliar e nutrir um novo piloto dado a nossa familiaridade com o pacote de 2021. Estamos pavimentando um caminho para um crescimento a longo prazo e mal posso esperar pela colaboração de Mick nesse processo".

Mick agradeceu à Haas pela oportunidade, lembrando também de seus pais nessa trajetória.

"A perspectiva de estar na Fórmula 1 no próximo ano me deixa muito feliz e estou simplesmente sem palavras", disse Mick. "Quero agradecer à Haas, a Ferrari e a Academia da Ferrari pela confiança depositada em mim".

"Quero também reconhecer e estender meu amor aos meus pais - devo tudo a eles. Sempre acreditei que realizaria meus sonho de correr na F1

"Quero agradecer também a todos os fãs do esporte a motor que me apoiaram ao longo da minha carreira. Darei o meu melhor, como sempre, e mal posso esperar pelo início dessa jornada com a Haas".

