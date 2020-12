Pietro Fittipaldi escolhe número 51 para estreia na Haas

Pietro Fittipaldi segue na preparação para sua estreia na Fórmula 1, que acontece neste final de semana, no GP do Sakhir, prova que será realizada no anel externo do GP do Sakhir. E um dos preparativos mais importantes foi confirmado pela Haas nas redes sociais: o número do carro. E o brasileiro escolheu #51 para utilizar em sua estreia.

O neto do bicampeão Emerson foi confirmado pela Haas na segunda-feira como substituto de Romain Grosjean após o grave acidente sofrido no GP do Bahrein. O francês segue com o tratamento para a queimadura nas mãos apesar de ter recebido alta do hospital na manhã desta quarta (02).

Essa é a primeira vez que o #51 será usado na F1 desde a introdução do sistema de números permanentes para cada piloto.

A Haas afirmou que vai fazer de tudo para que Pietro tenha "o melhor final de semana possível", com Kevin Magnussen deixando a porta aberta para que o brasileiro possa tirar qualquer dúvida, mas o piloto terá diversos desafios pela frente, como a performance ruim do carro de 2020, pouco tempo de adaptação e o fato de estar sem disputar uma corrida desde fevereiro deste ano.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Detalhes de como Grosjean sobreviveu ao acidente e a Covid-19 de Hamilton; assista

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em sua estreia na F1