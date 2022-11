Carregar reprodutor de áudio

Futebol e Fórmula 1 sempre se misturaram e nesta semana de GP de São Paulo, as duas modalidades tiveram vários momentos de ‘crossover’. Lando Norris foi ao Allianz Park mais uma vez e assistiu de perto o jogo entre Palmeiras e América (MG). A festa após a partida teria contribuído para a ausência do inglês no dia de mídia da F1 em Interlagos na quinta-feira.

Nesta sexta-feira, a ‘retribuição’. Convidado de Pietro Fittipaldi, também palmeirense, o técnico Abel Ferreira visitou o paddock de Interlagos. O treinador bicampeão da Libertadores e atual campeão brasileiro aproveitou para atender aos fãs que pediram fotos, mas não podia falar à imprensa.

Abel Ferreira e Pedro Boesel Photo by: Felipe Motta

Esta não é a primeira vez que Abel comparece a um GP de F1 no Brasil. No ano passado, ele esteve em Interlagos a convite da McLaren. No início do ano, ele esteve em Interlagos para algumas voltas rápidas como carona do piloto Pedro Boesel em um carro da Porsche Cup Brasil.

Vale lembrar que Pietro utiliza o número #51 na F1 por causa do futebol, exaltando o ano em que o Palmeiras venceu a Copa Rio.

Programação do GP

O treino de classificação acontece às logo mais às16h. Essa tomada de tempo define o grid para a corrida sprint de sábado, 16h30, cujo resultado se aplica à ordem inicial do GP em si, 15h de domingo. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa brasileira da F1 2022 'in loco', com os repórteres Carlos Costa, Guilherme Longo e Isamara Fernandes. Acompanhe via site, YouTube e outras plataformas.

Homenagens a Fittipaldi e Vettel, música e mais: as novidades do GP de São Paulo de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: