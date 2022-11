Carregar reprodutor de áudio

Enquanto a Fórmula 1 caminha para o fim de seu campeonato, com o GP de São Paulo sendo a penúltima etapa de 2022, os fãs do esporte se preparam para a Copa do Mundo, cujo jogo inicial acontece no outro domingo, mesma data do GP de Abu Dhabi, que encerra o ano da categoria.

Assim, os pilotos que gostam de futebol já entram no clima para o torneio do Catar, especialmente os espanhóis: tanto Fernando Alonso, da Alpine, quanto Carlos Sainz, da Ferrari, são torcedores do Real Madrid e acompanham o esporte bretão, além da torcida pela seleção de seu país.

Sainz e Norris em 'pelada' da F1 com Stefano Domenicali, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Giancarlo Fisichella e outros

Um confronto entre Espanha e Brasil no Mundial, aliás, é um dos medos de Sainz. Os times estão em grupos diferentes, mas podem se cruzar nas fases eliminatórias, ou 'mata-mata', como chamam popularmente. "[O Brasil] pode tornar a vida muito difícil para a Espanha", disse o ferrarista.

O piloto seguiu na resposta ao Motorsport.com: "Acho que temos boas chances porque a Espanha, desde que vencemos a Copa do Mundo em 2010, sempre joga bem. Somos muito fiéis à nossa forma de jogar e sempre tentamos mostrar um bom futebol. Acho que temos uma grande quantidade de jovens talentos na equipe, mas isso será suficiente para vencer a Copa do Mundo? Eu não faço ideia. Depende de como os jogadores estão se sentindo fisicamente".

Sainz falou ainda sobre dois atletas brasileiros do Real Madrid, os atacantes Vinícius Júnior (à esquerda na foto acima) e Rodrygo (à direita da foto, que destaca o técnico italiano Carlo Ancelotti, também ladeado pelo zagueiro Éder Militão, o outro brasileiro do Real Madrid). "São grandes jogadores que fizeram muito pelo Real nos últimos dois anos. Eu mando uma mensagem para o Vini de vez em quando, ele se tornou um fã da F1 e eu sou um grande fã do Real", afirmou o ferrarista.

"Acho que eles estarão 'fortes' na seleção brasileira. São grandes jogadores e super jovens, com toda a vida pela frente. Desejo-lhes o melhor e que continuem a ser tão bons, especialmente para o Real", completou. Mas, entre Vinícius Júnior e Rodrygo, quem é melhor? Alonso tem opinião formada.

"Vini!", respondeu ao Motorsport.com. O bicampeão mundial, aliás, não escondeu o 'clubismo' quando questionado sobre futebol pela reportagem. "O Real Madrid é o melhor time do mundo", gabou-se o veterano de 41 anos, que vai para a Aston Martin em 2023.

Programação do GP

O primeiro treino livre teve a liderança do mexicano Sergio Pérez, da Red Bull. Ainda na sexta-feira, acontece a disputa da classificação, 16h. A tomada de tempo define o grid para a corrida sprint de sábado, 16h30, cujo resultado se aplica à ordem inicial do GP em si, 15h de domingo.

O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa brasileira da F1 2022 'in loco', com os repórteres Carlos Costa, Guilherme Longo e Isamara Fernandes. Acompanhe via site, YouTube e outras plataformas.

