Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 está no Brasil e o Motorsport.com traz os detalhes técnicos da equipes e as atualizações que vieram para o GP de São Paulo nesta sexta-feira de treino livre e classificação para a sprint race.

Mercedes W13 technical detail Photo by: Giorgio Piola

A Mercedes adicionou alguns pequenos slots na asa superior do duto de freio traseiro, criando um efeito de embandeiramento que obviamente influenciará o fluxo de ar, embora bastante pequeno.

Mercedes W13 front wings detail Photo by: Giorgio Piola

Asas dianteiras da Mercedes em exposição do lado de fora da garagem. Estas são as novas especificações que correram pela primeira vez no México e apresentam um design de placa final com mais curvatura. Você também notará que eles são definidos em diferentes ângulos de ataque e que os controversos colchetes do separador de lacunas de slot, vistos em Austin, permanecem ausentes.

Mercedes W13 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Uma olhada no suporte interno, atuador e mecanismo para o DRS do W13, já que a carenagem não está no lugar.

Ferrari F1-75 nose detail Photo by: Giorgio Piola

Um olhar sob a pele do nariz da Ferrari, com a asa dianteira e o painel de vaidade ainda não aplicados na parte inferior das duas montagens em exibição.

Aston Martin AMR22 nose and front wing detail Photo by: Uncredited

Uma ótima visão geral de cima para baixo do nariz e asa dianteira do Aston Martin AMR22, que apresenta um par de elementos finos de aba superior.

Williams FW44 nose and front wing detail Photo by: Uncredited

Por outro lado, a visão de cima para baixo da asa dianteira do Williams FW44 mostra uma distribuição diferente para os quatro elementos.

Alfa Romeo Racing C42 nose and front wing detail Photo by: Uncredited

Outro conjunto contrastante de parâmetros de design pode ser visto ao comparar com a asa dianteira e o nariz do Alfa Romeo C42.

Williams FW44 detail Photo by: Uncredited

Os mecânicos da Williams começaram a preparar o FW44 para a ação, com a caixa de câmbio, estrutura de colisão traseira, suspensão e asa traseira ainda a serem anexadas ao fundo. Observe também que a falta de carroceria ao redor do babador nos permite ver seu arranjo de amortecedores.

Haas VF-22 detail Photo by: Uncredited

A carroceria do sidepod do Haas VF-21 fora da garagem nos dá uma visão diferente das persianas de resfriamento que estão embutidas em sua superfície.

AlphaTauri AT03 brake drum detail Photo by: Uncredited

Uma espiada sob as tampas dos freios traseiros do AlphaTauri AT03, que nos dá um vislumbre da carenagem do disco e da tubulação que alimenta o ar frio ao redor da pinça.

AlphaTauri AT03 brake drum detail Photo by: Uncredited

O conjunto do freio dianteiro no Alpha Tauri AT03, sem o tambor no lugar e sem a carenagem interna cobrindo o disco.

AlphaTauri AT03 rear detail Photo by: Uncredited

A asa traseira do AlphaTauri AT03 apresenta uma junção de placa e flap muito apertada que aumenta a pegada disponível da parte principal e do flap superior.

Red Bull Racing RB18 brake drum detail Photo by: Uncredited

Para comparação, observe quanto mais corte o canto superior da aba está na asa traseira do Red Bull RB18. Observe também como a cerca do defletor vertical no conjunto do freio traseiro é empurrada para fora e os defletores são usados ​​para controlar o fluxo de ar que se move entre ela e a parede lateral do pneu.

Mercedes W13 nose and front wing detail Photo by: Uncredited

Uma seleção de asas dianteiras de especificações diferentes fora da garagem da Mercedes, já que a equipe provavelmente continuará testando com 2023 em mente, como fez nos treinos livres para o GP do México.

Ferrari F1-75 rear detail Photo by: Uncredited

Um close-up do canto traseiro da Ferrari F1-75, incluindo a parede do difusor, as aletas do duto de freio traseiro e a asa do feixe.

Ferrari F1-75 detail Photo by: Uncredited

Um bom ângulo da seção frontal do piso da F1-75 mostrando os vários contornos, incluindo a entrada do túnel de duas camadas e a seção externa em rampa. Observe também a altura do strake interno que fica acima da linha de maré do piso.

McLaren MCL36 front wing detail Photo by: Uncredited

Vista lateral da placa terminal do McLaren MCL36 que mostra o quão curtas são as seções de conexão das três abas traseiras.

Alpine A522 front wing detail Photo by: Uncredited

Uma distribuição muito mais uniforme dos flaps na asa dianteira do Alpine A522. Observe o design do ajustador de aba na seção externa e a curta Gurney encostada nele, os quais estimularão a direção do fluxo de ar e aumentarão o efeito gerado pela junção da aba e da placa terminal.

Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

O Aston Martin AMR22 foi equipado com o maior painel de refrigeração com persianas da equipe para o sidepod e a tampa do motor.

Mercedes W13 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Um close-up do novo piso introduzido pela Mercedes no GP dos Estados Unidos, que apresenta um design de asa de borda revisado.

Homenagens a Fittipaldi e Vettel, música e mais: as novidades do GP de São Paulo de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: