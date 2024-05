Oscar Piastri (McLaren) foi considerado culpado por ter atrapalhado Kevin Magnussen (Haas) no Q1 da Classificação do GP da Emilia Romagna. Com isso, o australiano foi punido com três posições, perdendo a segunda colocação e largando em 5º na corrida de amanhã. Lando Norris (McLaren), herda a posição do colega de equipe, enquanto as Ferraris de Charles Leclerc e Carlos Sainz ficam na segunda fila em P3 e P4, respectivamente.

A direção de prova aplicou a decisão após uma reunião iniciada às 13h15. No documento, os comissários acusam a McLaren de não ter informado Piastri a tempo do australiano se preparar.

A equipe informou Piastri da aproximação de Magnussen quando havia uma distância de 40m-50m entre os pilotos, momento em que o australiano estava no meio da chicane. Segundo a investigação, Magnussen estava 140km/h mais rápido do que Piastri.

Entenda o caso

Durante o Q1, Oscar Piastri estava em uma volta de preparação quando foi informado no rádio que Magnussen vinha atrás em volta rápida. Os dois pilotos se encontraram próximo da entrada da curva Tamburello, uma chicane. Magnussen não conseguiu manter o ritmo pois Piastri se manteve na linha de corrida.

Em entrevista pouco depois da Classificação, Piastri disse não saber se havia ou não atrapalhado a volta de Magnussen. O australiano disse que abriu o quanto pode para o dinamarquês.

