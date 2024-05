Falou em Stock Car Pro Series em Cascavel, falou em Dudu Barrichello. O piloto do carro 91 venceu a sprint realizada neste sábado e somou mais uma vitória no palco onde triunfou pela primeira vez na categoria, em 2023.

Ricardo Zonta, que largou da pole, e Ricardo Maurício completaram o pódio.

A corrida

Com uma largada limpa, a sprint de Cascavel viu Zonta segurar a pole com firmeza, mas não por muito tempo. Na segunda volta da corrida, Dudu Barrichello usou o 'push' e conseguiu assumir a liderança.

Quando o cronômetro marcava 25 minutos, Zezinho Mugiatti perdeu o controle do carro ao passar na grama e foi para a barreira de pneus na curva do Bacião. O capô do carro ficou levantado. Por conta disso, o safety car entrou na pista.

Restando 19 minutos para o fim, a relargada foi dada e Dudu se manteve na liderança, mas com Zonta no 'cangote'. A janela de parada foi aberta e grande parte do pelotão entrou para fazer a troca. Dudu se manteve na pista, mas a situação atrás dele ficou bastante bagunçada.

Na volta 13, Zonta foi para os boxes e logo na sequência, o líder da prova Dudu Barrichello foi junto. A estratégia adotada foi acertada, uma vez que o carro 91 conseguiu sair a frente de Zonta e manteve o P1.

A corrida se manteve 'morna' até o fim, com Barrichello abrindo ainda mais vantagem para Zonta, segundo colocado.

Dudu Barrichello (Full Time) 32m06s163 Ricardo Zonta (RCM Motorsport) +1s851 Ricardo Maurício (Eurofarma RC) +3s258 Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) +6s666 Rafael Suzuki (TMG Racing) +8s185 Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) +8s580 Daniel Serra (Eurofarma RC) + 9s111 Felipe Baptista (Crown Racing) + 12s321 Guilherme Salas (KTF Racing) +15s578 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) +17s285 Enzo Elias (Crown Racing) Felipe Fraga (Blau Motorsport) Cesar Ramos (Ipiranga Racing) Rubens Barrichello (Full Time) Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports) Felipe Massa (TMG Racing) Bruno Baptista (RCM Motorsport) Gianluca Petecof (Full Time) Allam Khodair (Blau Motorsport) Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports) Átila Abreu (Pole Motorsport) Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing) Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli) Gabriel Robe (WOKIN Garra Racing) Arthur Leist (Full Time)

