Largando de segundo lugar na corrida sprint da Stock Car Pro Series em Cascavel, Ricardo Maurício não conseguiu segurar o ímpeto de Eduardo Barrichello e acabou caindo para o terceiro lugar, posição que manteve até cruzar a linha de chegada.

O piloto da Eurofarma revelou a estratégia utilizada para a corrida curta e a vantagem que terá para a prova principal, uma vez que ele larga da décima primeira colocação.

"Eu guardei bastante push para amanhã, se você tenta avançar o cara da frente vai ficar apertando e daí fica gastando todo mundo e a corrida não fica inteligente. Amanhã a pontuação é muito maior, então isso que é o mais importante", destacou.

"Foi uma boa corrida, na largada eu não consegui segurar o Dudu, ele estava muito rápido, acredito que ele gastou bastante push depois. Mas é isso, vamos para amanhã, uma corrida longa, uma corrida completamente diferente, com 20 minutos a mais de prova, você troca dois pneus, então trabalhar um pouco do carro de hoje", completou ao Motorsport.com.

