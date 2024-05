Lando Norris saiu feliz da classificação do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 neste sábado. Para o britânico, isso mostra como que a McLaren está se aproximando da Red Bull na briga pela dianteira do grid.

Após uma sexta-feira de altos e baixos, a McLaren surpreendeu neste sábado ao se consolidar como a segunda força, em especial no Q3 da classificação, com Oscar Piastri ficando em segundo e Norris em terceiro, atrás apenas de Max Verstappen e à frente da dupla da McLaren.

Em entrevista após o fim da classificação, Norris fez um balanço do dia para ele e Piastri.

"Foi ótimo. P3 não é nada mal. E sim, ficar a menos de um décimo do primeiro lugar para nós dois. Então são margens muito pequenas. Mas acho que, para nós, como equipe, tivemos um dia ótimo. Um fim de semana muito bom até aqui".

"Oscar também fez um ótimo trabalho, assim como Max. Isso é emocionante. Estamos próximos e mal posso esperar por amanhã".

E questionado se poderá lutar por pódio amanhã e se isso se tornará algo comum para a McLaren, o britânico mandou uma mensagem aos rivais.

"Sim. Ainda precisamos nos acostumar a isso. Mas estamos nos aproximando. Estar à frente da Ferrari é também um bom resultado para nós. Mas será apertado. Será uma boa corrida amanhã. Com sorte, emocionante de se assistir".

"Também será emocionante dentro do carro, especialmente com os tempos de volta tão próximos. Tudo dependerá da primeira curva, da primeira volta, estratégia, as paradas. Então será uma corrida dura".

