Franco Colapinto, piloto reserva da Alpine na Fórmula 1, foi às redes socias nesta segunda-feira para se desculpar após série de falas problemáticas sobre o Uruguai.

O argentino participou do podcast Nude Project e disse que "existem poucos uruguaios. Não sei bem a população, mas uns 3 milhões? Ou seja, o Uruguai é como uma província argentina, são como parte da Argentina ". Ele ainda citou Edinson Cavani, jogador uruguaio do Boca Juniors, time de futebol argentino.

"O cara [Cavani] é argentino , ele já fala argentino (sic), ele é todo argentino", comentou Colapinto, que também falou sobre outros aspectos do Uruguai. "Eles não inventaram o mate, o doce de leite, a empanada, eles não inventaram o choto, eles copiaram tudo. O Uruguai não inventa coisas , eles pegam o que nós inventamos, e se alguém inventou algo no Uruguai, eles trazem para a Argentina e acaba sendo argentino".

Após uma série de críticas, o piloto postou uma retratação em seu perfil no X (antigo Twitter): "Queria me desculpar o mais rápido possível pelas coisas estúpidas que disse sobre o Uruguai. Obviamente era uma brincadeira... foi um podcast divertido com amigos! Às vezes tenho dificuldade em entender a extensão das bobagens que digo. Não quis ofender ninguém, estavam brincando comigo sobre a milanesa empanada e fiquei bravo... Amo o Uruguai e o amor que vocês me deram ano passado e o que mais quero é ter boas vibrações com todos vocês."

