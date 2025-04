Depois de vencer os dois primeiros GPs, liderar todos os treinos e as duas primeiras partes da classificação, a McLaren naturalmente tinha o status de favorita em Suzuka. No entanto, uma volta inesperada de Max Verstappen no Q3 e uma corrida praticamente perfeita permitiram que ele vencesse Lando Norris e Oscar Piastri na terceira etapa da Fórmula 1.

Enquanto a Red Bull vem dizendo há várias semanas que seu carro dificilmente será competitivo contra o MCL39, Christian Horner expressou sua admiração pelo desempenho de Verstappen no GP do Japão, entre a classificação, que desempenhou um papel fundamental e a gestão impecável no domingo.

"Foi uma excelente corrida, incrível para Max, excelente para a equipe", disse o chefe da Red Bull . "Acho que a maior parte do trabalho foi feita [no sábado]. 90% dos carros terminaram nas posições em que estavam na largada. [...] Sabemos que as McLarens são muito rápidas e Max tinha de ser perfeito."

"Com duas McLarens muito rápidas atrás durante 53 voltas, ele não cometeu um único erro. Ele teve o ritmo para responder a eles, para mantê-los fora da zona DRS. Ele foi particularmente forte na curva 11 e na última curva. Ele tinha aquela diferença vital de um segundo e isso foi suficiente para cobrir tudo o que eles poderiam tentar."

Max Verstappen Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Acho que foi um dos melhores finais de semana de Max", insistiu Horner. "Nós literalmente mexemos em tudo no carro em termos de configuração e ele trabalhou enormemente com a equipe técnica. No final, conseguimos dar a ele um carro que ele poderia usar no Q3 [no sábado] com a volta mais incrível e, em seguida, converter isso em uma vitória, obtida após uma grande luta, em uma base regular."

"Isso o coloca um ponto [atrás de Norris] no campeonato de pilotos. Estamos saindo do Japão com muito trabalho ainda a fazer, mas com muita motivação."

Trabalho técnico importante

Se Verstappen conseguiu tirar o máximo desempenho de sua Red Bull em Suzuka, foi graças às muitas mudanças feitas durante o fim de semana. Na sexta-feira, o holandês não escondeu a importância de melhorar seu carro e, de acordo com Horner, cada parte do RB21 foi examinada com 'pente fino'.

"Nós mexemos na altura do carro, na distribuição de peso, nos níveis das asas, nas barras estabilizadoras, em quase todas as modificações. Fizemos isso durante o fim de semana e isso só mostra que, se você trabalhar duro e nunca desistir, tudo é possível. E Max foi incrível neste fim de semana e mostrou mais uma vez que é o melhor piloto do grid."

Max Verstappen Foto de: Mario Renzi - Fórmula 1 - Getty Images

O objetivo era fazer uma última mudança durante a corrida, alterando o ângulo da asa dianteira, mas os mecânicos não conseguiram, o que afetou o comportamento do carro na última parte da corrida.

"Não fizemos o ajuste que queríamos na asa dianteira do carro. Em vez de ter um pouco mais de asa para o pneu duro, não fizemos o ajuste que queríamos, o que fez o carro sair mais de dianteira do que o ideal. Mas o engenheiro de desempenho e a equipe técnica usaram todas as ferramentas para ajudar Max a compensar um pouco isso."

Assim, um fim de semana que poderia ter sido ruim terminou da melhor maneira possível para Verstappen e, de acordo com Horner, seu feedback técnico foi essencial para fazer as mudanças certas: "A melhor sensação do carro vem do piloto. Acho que o crédito vai para a equipe: no início do fim de semana estávamos fora da janela [der funcionamento], mas conseguimos arrumar isso e então Max mostrou por que ele tem o número um no carro."

Com colaboração de Erwin Jaeggi

