F1: Ferrari está indecisa em qual corrida aplicará atualização

A Ferrari enfrenta uma decisão importante antes do GP do Bahrein deste fim de semana. A nova atualização da base da SF-25 foi produzida e está pronta para a corrida da Fórmula 1, mas há divergências na equipe sobre se ela deve ser usada agora ou no GP de Miami, conforme planejado.

De acordo com os dados de simulação, o novo assoalho apresentou resultados favoráveis em termos de eficiência aerodinâmica e downforce. O departamento de aerodinâmica é, portanto, a favor do uso imediato da sola no Bahrein.



Entretanto, de acordo com La Gazzetta Dello Sport, o chefe de equipe Fred Vasseur e o diretor técnico Loic Serra estão adotando uma abordagem cautelosa. Eles acreditam que o carro ainda não está perfeitamente equilibrado e que o uso de uma nova base pode não ser eficiente até que os problemas atuais sejam resolvidos.



Portanto, em vez de implementar a atualização imediatamente, sugere-se que uma decisão seja tomada comparando a base antiga e a nova durante os treinos de sexta-feira no Bahrein.

É esperado que uma decisão seja tomada até quinta-feira. Com o martelo batido, também ficará claro que tipo de estratégia de desenvolvimento a Ferrari seguirá nesse período crítico da temporada.

