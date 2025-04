A Red Bull não começou a temporada como o carro mais forte do grid, entregando esse 'título' à McLaren. Porém, a vitória de Max Verstappen no GP do Japão da Fórmula 1 trouxe uma 'lufada' de esperança para a equipe de Milton Keynes que ainda acredita no penta do holandês.

O time sabe que ainda não tem o que é preciso para bater a dupla Lando Norris e Oscar Piastri, pelo menos pelo título de Construtores. No entanto, Christian Horner acredita que o talento de Verstappen deve ser o suficiente para lhe garantir mais um campeonato.

O holandês venceu o GP do Japão, conseguindo superar Norris e Piastri, terminando 1,4 segundos à frente do britânico, que cruzou a linha de chegada em segundo. O resultado foi, principalmente, impulsionado por uma classificação impressionante.

"Nós viramos o carro de cabeça para baixo neste fim de semana", revelou Horner após a classificação. "Max trabalhou duro com sua equipe de engenharia para tentar colocar o carro em uma janela e, então, ele fez a volta mais incrível".

Apesar do sucesso de Verstappen hoje, ainda há um déficit de desempenho para a equipe papaia, que mostrou um ritmo superior até agora nesta temporada - um ritmo que provavelmente continuará à medida que entrarmos em uma seção mais quente da temporada de F1.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson - Getty Images

"Nossa prioridade é o campeonato de pilotos. O de construtores será mais difícil, mas é um ano longo e você nunca desiste", disse Horner à Sky Sports. "É uma maratona e as coisas podem mudar. É tudo uma questão de maximizar suas oportunidades e foi o que fizemos neste fim de semana".

O chefe da equipe não surpreendeu ao elogiar seu principal piloto.

"Esse foi um dos melhores finais de semana de Max. Max, sem dúvida alguma, é o melhor piloto do mundo atualmente, mas você é uma equipe, não um piloto. Vencer é um verdadeiro tônico".

No entanto, ainda há problemas fundamentais com o RB21, destacados por Liam Lawson e agora por Yuki Tsunoda. Com uma diferença tão grande de sucesso entre a dupla de pilotos, a luta dos construtores será difícil.

No entanto, esta é uma longa temporada. Faltando 21 corridas, sabemos muito bem que as coisas podem mudar. A Red Bull, entre todas as equipes, entende isso depois de perder o domínio para a McLaren no ano passado.

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!