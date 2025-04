Nesta terça-feira (08) a Aston Martin anunciou que Felipe Drugovich voltará a fazer um treino livre pela equipe de Silverstone, no assento de Fernando Alonso, no TL1 do GP do Bahrein de Fórmula 1.

A mesma sessão também contará com outras novidades no grid. A Williams, contará com o britânico Luke Browning, no lugar de Carlos Sainz. Na Ferrari, Charles Leclerc cederá seu assento ao sueco Dino Beganovic.

Frederik Vesti assumirá o lugar de George Russell, na Mercedes. Na Haas, Ryo Hirakawa estará a bordo do carro que é usado por Oliver Bearman.

Na manhã de quarta-feira (9), a Red Bull confirmou a presença de Ayumu Iwasa no TL1 do Bahrain, assumindo o carro #1 de Max Verstappen.

Vale lembrar que em 2025 as equipes terão que ceder lugares a novatos em quatro treinos livres, o dobro em comparação ao ano passado, sendo dois por carro, ou seja, pegando o exemplo da Aston Martin, de Drugovich, Alonso terá que se ausentar mais uma vez em um TL1 até o final da temporada.

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!