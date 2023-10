Os organizadores do GP do México de Fórmula 1 trabalharam para reduzir o número de torcedores no paddock para evitar uma repetição dos problemas de segurança em 2022.

O número de fãs e VIPs no paddock na corrida do ano passado no Autódromo Hermanos Rodríguez gerou problemas de segurança, com espectadores lotando as unidades de hospitalidade e abordando os pilotos.

Pierre Gasly, da Alpine, notou que alguém abriu sua mochila, enquanto alguns de seus colegas também sinalizaram que o número de pessoas do paddock estava fora de controle.

Gasly levantou a questão novamente no GP da Itália, onde pessoas aleatórias bateram à sua porta dentro do hospitality center da Alpine.

Embora a F1 tenha trabalhado para tornar a categoria mais acessível, em certas corridas a superlotação teve o efeito oposto de os pilotos serem forçados a evitar ativamente o paddock para poderem se movimentar.

Os organizadores do GP do México atenderam agora aos apelos dos pilotos e trabalharam com a F1 para reduzir o número de pessoas percorrendo o paddock para a corrida deste fim de semana.

“Temos trabalhado lado a lado com a F1 para ver como podemos reduzir as solicitações”, disse o diretor de marketing da corrida, Rodrigo Sanchez.

“Há muitos pedidos de equipes e patrocinadores chegando e temos que encontrar uma maneira de manter essas listas tão pequenas quanto possível, para que possamos ter um ambiente muito mais confortável no paddock”.

Os organizadores também criaram uma campanha de marketing para apelar aos espectadores para que demonstrem mais respeito pelos pilotos e para os convencer de que o paddock é, antes de mais nada, uma área de trabalho.

Com enormes outdoors espalhados pela cidade, os torcedores são incentivados a deixar as rivalidades para os pilotos na pista.

“O paddock é uma área de trabalho para os pilotos e para as equipes”, explicou Sanchez.

“Aqueles poucos que têm o privilégio de poder entrar nesta parte restrita do autódromo, deveriam saber comportar-se de uma determinada forma e pedir-lhes que tenham um comportamento exemplar. Caso contrário, a corrida não pode funcionar”.

As medidas foram tomadas depois que Max Verstappen, companheiro de equipe do herói da casa Sergio Pérez, foi vaiado no GP dos Estados Unidos do fim de semana passado, em Austin.

Entende-se que a Red Bull aumentou a segurança para proteger Verstappen e outros membros importantes da equipe, um protocolo que também está em vigor para a corrida em casa do holandês, em Zandvoort.

“Estamos usando a segurança como sempre fazemos e trabalhamos com o promotor e a F1 para garantir a segurança da equipe e do público”, diz um comunicado da Red Bull.

