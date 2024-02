Os bueiros do circuito do Bahrein, que causaram duas importantes bandeiras vermelhas na pré-temporada da Fórmula 1, serão concretados para evitarem problemas no GP do próximo fim de semana, que marca o começo do campeonato 2024, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Os três dias de testes no Circuito do Sakhir tiveram duas bandeiras vermelhas causadas por tampas soltas de bueiro na chegada à curva 11. Isso ocorreu devido à poderosa aerodinâmica do assoalho dos novos carros com efeito solo.

Neste ponto particular do circuito do Bahrein, a linha ideal que os pilotos usam envolve jogar o carro para a direita em preparação para a curva à esquerda, visando aumentar o ângulo e entrar com mais velocidade, reduzindo o stress dos pneus nesta pista de alta potência e de superfície bem abrasiva.

Essa linha faz com que eles entrem com tudo nas zebras de aproximação à curva 11, passando por cima dos bueiros antes dos pilotos irem com tudo para completar a penúltima curva do setor intermediário.

Próximo do fim da primeira sessão do segundo dia, a tampa subiu tanto que foi atingida por Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que vinha logo atrás do piloto da Ferrari. Após a conclusão dos reparos, supervisionado pelo diretor de provas Niels Wittich e que durou cerca de 90 minutos, a segunda sessão foi iniciada mais cedo com uma hora a mais de duração para compensar.

Então, no terceiro dia, após somente 27 minutos de pista liberada, o bueiro da curva 11 se soltou novamente após Sergio Pérez passar pelo local. Isso causou uma segunda bandeira vermelha, de 01h15min de duração, mudando a programação da sexta-feira com a remoção da pausa de almoço e unindo as duas sessões do dia.

Os incidentes com o bueiro foram os únicos problemas reais do teste, com a terceira paralisação, feita no fim do segundo dia, tendo sido planejada desde o começo pela F1 e a FIA para testarem os sistemas.

Marshalls and Race control work to fix a loose drain cover Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Com a F1 permanecendo no Bahrein para o primeiro GP de 2024 já na próxima semana, a questão dos bueiros se tornou uma grande preocupação para a categoria, que ainda se lembra do fiasco de Las Vegas e como a F1 não soube lidar com o caso. Na ocasião, Carlos Sainz teve grandes problemas no assoalho, chassi e motor.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, após a conclusão da pré-temporada, a direção do circuito vai iniciar um trabalho de concretagem dos bueiros para evitar problemas semana que vem. Essa solução pode ser implementada porque a previsão do tempo indica que não haverá chuva nos próximos dias, algo que afetou as pré-temporadas da F2 e da F3 recentemente.

Mas foi sugerido também que há formas alternativas de evitar o problema e que estão sendo avaliadas. Segundo apurado, a FIA analisa as imagens do teste e de eventos anteriores da F1 no Bahrein para ver se os pilotos estão forçando mais a barra no local do que no passado.

Revendo a volta da pole de Max Verstappen no GP de 2023, fica claro que ele usava uma linha diferente da que vem sendo adotada em 2024.

A FIA, que em teoria tem uma função consultiva nesse caso, pode optar por repintar e mudar o limite de pista neste ponto para o GP, evitando que os pilotos passem por ali. Isso foi feito no GP do Catar de 2023 após os problemas com os pneus da Pirelli.

