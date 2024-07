A notícia da contratação de Mattia Binotto para liderar o projeto da Audi na Fórmula 1 chegou como um choque para muitos, inclusive para Nico Hulkenberg, recente contratado para guiar pela equipe em 2026.

A Audi tomou a decisão de demitir Andreas Seidl, ex-chefe da Porsche LMP1 e McLaren, e Oliver Hoffmann, que estava à frente do projeto alemão, o que chocou muitos torcedores da categoria.

A notícia vem após os resultados negativos da Sauber na F1, ou seja, a equipe alemã está tomando as rédeas para aumentar a confiança no futuro time. É importante relembrar que a Audi estava participando da disputa para assinar com Carlos Sainz, que sairá da Ferrari em 2025, mas foi deixada de lado pelo piloto.

O primeiro competidor anunciado pela Audi foi Hulkenberg, que nesta quinta-feira participou da coletiva de imprensa para o GP da Bélgica. Ao ser questionado sobre o desenvolvimento do projeto da Audi, o piloto disse que já tinha conversado rapidamente com Binotto, mas ainda não tinha feito contato com Seidl.

Nico também disse que “não está preocupado” com a possível instabilidade da futura equipe e acredita que as decisões estão sendo tomadas por um bem maior, mas ficou chocado quando descobriu sobre a contratação do ex-chefe da Ferrari:

“Foi um pouco chocante. Mas agora é voltar aos negócios. Estou ansioso para participar do projeto deles e fazer uma história de sucesso com a Audi”.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Apesar de confiante com o futuro, Hulkenberg confessou ter ficado triste com a saída de Seidl e Hoffmann, que estavam envolvidos em sua contratação. “O fato de duas pessoas que estavam envolvidas na minha contratação não estarem mais lá é, claro, um pouco triste. Mas estou mais interessado no projeto, em unir a F1 com a Audi e torná-la uma história de sucesso”.

O piloto também disse que o movimento estratégico da Audi mostra que a empresa alemã “está de olho na situação” atual da Sauber e entende que isso pode afetar diretamente os resultados e mudanças para 2026.

“Eles estão cientes, eles estão envolvidos. O fato de eles agirem significa que eles estão muito envolvidos e investidos nisso e na prática. E isso é uma notícia boa e positiva”.

