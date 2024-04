Com a renovação de Fernando Alonso com a Aston Martin em um acordo plurianual entre o piloto e a equipe britânica, de modo que o espanhol voltará a estar aliado com a Honda na Fórmula 1 a partir de 2026, a categoria tem mais um nome confirmado em seu grid para a temporada 2025.

Tendo isso em vista, o Motorsport.com 'passa a limpo' todos os competidores garantidos para o próximo campeonato da elite global do esporte a motor. Confira na tabela abaixo, baseada na atual situação contratual de cada piloto conforme informações que vieram à tona no paddock da F1:

Piloto em 2024 Em 2025 Time (fim do vínculo) Max Verstappen Verstappen Red Bull (2028) Sergio Pérez ? Red Bull George Russell Russell Mercedes (2025) Lewis Hamilton ? Mercedes Carlos Sainz Hamilton Ferrari (2026?)* Charles Leclerc Leclerc Ferrari (2029) Lando Norris Norris McLaren (2026) Oscar Piastri Piastri McLaren (2026) Fernando Alonso Alonso Aston Martin (2026?) Lance Stroll Stroll Aston Martin (--) Pierre Gasly ? Alpine Esteban Ocon ? Alpine Yuki Tsunoda ? RB Daniel Ricciardo ? RB Valtteri Bottas ? Sauber Zhou Guanyu ? Sauber Alex Albon Albon Williams (2025) Logan Sargent ? Williams Nico Hulkenberg ? Haas Kevin Magnussen ? Haas

*Hamilton assinou contrato plurianual com a Ferrari a partir de 2025, mas o fim do vínculo é desconhecido

