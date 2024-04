O anúncio da permanência de Fernando Alonso com a Aston Martin na Fórmula 1 em um acordo plurianual vai mexer com o paddock da categoria e o mercado de pilotos. E, segundo o próprio bicampeão, essa decisão de seguir correndo não foi tomada há muito tempo.

Desde o começo do ano, Alonso vinha deixando claro que precisava de tempo para ponderar qual seria seu futuro. Com o contrato chegando ao fim em 2024, ele tinha três opções na mesa: renovar com a Aston Martin, buscar oportunidades em outras equipes do grid ou mesmo a aposentadoria.

Com a saída repentina de Lewis Hamilton para a Ferrari, Alonso se tornou um importante nome do mercado de pilotos, sendo um dos mais cotados para substituir o heptacampeão na Mercedes. E em meio ao tumulto da Red Bull, ele também viu seu nome ligado a uma possível substituição de Max Verstappen, caso o holandês optasse por sair.

Mas, em coletiva após a confirmação de sua renovação, Alonso voltou a reafirmar que a Aston sempre foi sua primeira opção.

"Foi fácil", disse. "Não acho que tenha mudado muito desde fevereiro. Eu precisava de algumas corridas para pensar se eu estava pronto para me comprometer por mais anos na F1, porque o calendário está mais intenso. E agora os carros também, os compromissos".

"Sim, meu amor pela F1 e meu amor pela Aston Martin não mudou. Mas eu queria esse tempo para refletir e tomar a decisão. A F1 toma todo seu tempo ou energia, você precisa desistir de todo o resto para seguir correndo".

O espanhol revelou ainda que a tomada de decisão foi recente, com a temporada 2024 já em andamento.

"Assim que eu tomei a decisão, foi após a Austrália, eu sentei com a Aston, porque é como eu havia dito em fevereiro, que eles seriam minha prioridade, e não foi difícil. Ambos queríamos o mesmo. Eu queria seguir correndo com a Aston Martin. A Aston queria me manter no carro".

"Então quando dois lados querem o mesmo, em algum momento você chega a um acordo. Isso torna tudo mais emocionante, seguir correndo e com essa equipe, eu me sinto em casa aqui. Havia também uma lealdade para com a equipe que eu queria expressar".

