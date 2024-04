F1: Fernando Alonso renova com Aston Martin em contrato plurianual

O espanhol Fernando Alonso, bicampeão da Fórmula 1, vai ficar na Aston Martin em 2025, estendendo o vínculo com o time britânico de Silverstone por mais de uma temporada -- o que potencialmente o leva à nova era de regulamentos da F1 em 2026, quando a Aston terá a Honda como parceria de motores.

Mike Krack, chefe de equipe da Aston Martin, disse: “Garantir o futuro de longo prazo de Fernando com a Aston Martin é uma notícia fantástica. Construímos uma forte relação de trabalho ao longo dos últimos 18 meses e partilhamos a mesma determinação em ver este projeto ter sucesso".

"Temos estado em constante diálogo ao longo dos últimos meses e o Fernando tem sido fiel à sua palavra: quando decidiu que queria continuar a correr, falou conosco primeiro. Fernando mostrou que acredita em nós e nós acreditamos nele", seguiu Krack.

“Fernando tem sede de sucesso, pilota melhor do que nunca, está mais em forma do que nunca e está totalmente dedicado a fazer da Aston Martin uma força competitiva. Este acordo plurianual com Fernando nos leva a 2026, quando iniciaremos nossa parceria de trabalho em unidades de força com a Honda. Estamos ansiosos para criar mais memórias incríveis e alcançar mais sucesso juntos", completou o dirigente luxemburguês. Alonso, por sua vez, limitou-se a dizer: "Estou aqui para ficar".

Antes da notícia desta quinta-feira, rumores davam conta da possibilidade da ida de Fernando para Red Bull ou Mercedes, com Fernando sendo especialmente associado às Flechas de Prata, que perderão Lewis Hamilton em 2025, quando o britânico vai para a Ferrari.

